Удобный планировщик задач
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 09:34
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Знаете, бывают моменты в жизни, когда ничего не успеваешь, и не удается распланировать свой день так, чтобы времени хватило на все дела. Вначале человек пытается самостоятельно распределить свое время и возможности, далее он уже все записывает на бумаге, что улучшает ситуацию. Но сейчас век цифровых технологий, и все контакты, заметки и прочие радости жизни находятся у нас в смартфоне. Поэтому в нынешнее время популярны также и планировщики задач, которые в отличие от заметок имеют массу преимуществ, и одним из таких планировщиков является программа Лидертаск. Удобное планирование дел с Лидертаском позволяет расписать все ваши действия в один определенный таймлайн на день, неделю, месяц или даже год. Есть задачи, которые сформированы под каждое конкретное действие, к примеру, бизнес-задачи, спорт, хобби, здоровье, семья, путешествия. Также вы можете и самостоятельно задать необходимый вам проект и развивать его в определенный промежуток времени.
Изначально вы думаете, что самостоятельно сможете справиться со всеми вашими делами, но когда есть четкие временные рамки и поставлена конкретная задача, то выполнение задания становится гораздо проще, при этом данная программа постоянно высылает вам уведомление о необходимости выполнить ту или иную задачу, и так как приложение кроссплатформенное, то уведомления будут приходить не только на ПК, но и на смартфон и даже на часы. Давайте уже более подробно коснемся самой программы и ее функций.
При запуске программы нас встревает три разделения окна, в котором находятся проекты и календарь, сами задачи, а также время, на которое данная задача будет поставлена.
Применение планировщика Лидертаск в бизнесе позволяет очень четко распланировать свой график работы. Например, выбирает сегодняшнее число и категорию «Бизнес». Далее в центральной области добавляем задачи на день.
Далее необходимо разместить поставленные задачи на абстрактную временную шкалу – она находится справа в 3-й выделенной области экрана. Зажимая левую кнопку мыши, мы можем перетащить нашу поставленную задачу на конкретный временной отрезок, после чего задача запишется в базу данный программы уведомлений.
Также, чтобы не запутаться в поставленных задачах можно их выделить метками «Важно», «Срочно» или «Внимание». Еще при помощи правой кнопки мыши вы можете выделить задачу другим цветом для более наглядного представления предстоящего события. Эти задачи можно синхронизовать с другими вашими устройствами, а также отсылать их другим пользователям данной программы.
Поэтому, если у вас все еще есть проблемы в планировании ваших дел, то подобная программа просто необходима для вашей повседневной жизни.
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