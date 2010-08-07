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Программа переворачивающая видео

  • Категория: Софт
  • Дата: Сегодня, 13:47
  • Просмотров: 43
Программа переворачивающая видео

Если Вам необходимо перевернуть видео с телефона или с любого другого устройства, которое было снято изначально вертикально/горизонтально, то для этого вам понадобиться программа переворачивающая видео, и под эту задачу идеально подойдет ВидеоМАСТЕР: https://video-converter.ru/


При открытии программы появляется главное окно с созданием нового проекта, которое можно сделать за несколько шагов.

Как повернуть видео


Чтобы повернуть видео на определенный угол вам необходимо будет сделать следующее:
  1. В видеоредакторе выбрать пункт меню «Добавить» –> «Добавить видео или аудио», после чего добавите с ПК или смартфона видеофайлы, или же выберите «Добавить папку», чтобы добавить все видеофрагменты с одной папки. Справа в отдельном окне отобразятся спустя время все ваши добавленные ролики.


  2. Кликаем по видеофрагменту на таймлайне и выбирает опцию «Повернуть видео» (повернуть видеоклип на 90 градусов). После чего ролик станет так как вам нужно.



  3. Если вас не устраивают появившиеся черные полосы, то при помощи функции «Кадрировать видео» (обрезка краев выделенного видеоклипа) вы можете согласно вашему соотношению сторон обрезать края и придать ролику максимально дружелюбный вид. Появляется меню подбора кадра, а также его угла.


  4. При возможности, можете еще раз подкорректировать угол самого ролика и выровнять или наоборот исказить его для ваших целей. Также сетку кадрирования можно сузить или расширить.
  5. В результате у нас получается ролик 16:9, хотя и есть размытости, но здесь уже проблема самой съемки и такого увеличения объекта. Чтобы повернуть без потери качества, не используйте кадрирование, иначе потеря попросту неизбежна. Также можете использовать различные фильтры видеоредактора, чтобы немного убрать дефекты. А в целом, ВидеоМАСТЕР можно именовать как программа для поворота видео на 90 градусов. С этим она точно справляется.
  6. Чтобы повернуть на 180 градусов или 270 градусов, то используйте также опцию «Повернуть видео» или то же «Кадрировать видео», где можно вручную задать градус поворота объекта. Также можно поворачивать и горизонтальное видео, превращая его таким образов в вертикальное.


Помимо всего прочего у видеоредактора ВидеоМАСТЕР есть возможно добавить эффекты размытия, дрожания камеры, использовать различные цветофильтры и много чего еще.


Можно добавить переход между роликами, добавив его между самими дорожками.
Добавить текст с анимацией, стикеры, фигуры, добавить панорамные ракурсы, а также как и у профессиональных программ видеомонтажа есть возможность для работы с хромакеем.


Когда все будет готово, то вы можете экспортировать ваш проект в видеофайл формата MP4, AVI, MOV и другие популярные форматы.


Для запуска данной программы понадобится не очень мощный компьютер или ноутбук, на котором должна быть установлена Windows 7/8/10. Скачать данную программу вы можете по ссылочке ниже. Она полностью на русском языке.
Скачать ВидеоМАСТЕР
Wihar
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