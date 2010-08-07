Программа переворачивающая видео
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 13:47
- Просмотров: 43
Если Вам необходимо перевернуть видео с телефона или с любого другого устройства, которое было снято изначально вертикально/горизонтально, то для этого вам понадобиться программа переворачивающая видео, и под эту задачу идеально подойдет ВидеоМАСТЕР: https://video-converter.ru/
При открытии программы появляется главное окно с созданием нового проекта, которое можно сделать за несколько шагов.
Как повернуть видео
Чтобы повернуть видео на определенный угол вам необходимо будет сделать следующее:
- В видеоредакторе выбрать пункт меню «Добавить» –> «Добавить видео или аудио», после чего добавите с ПК или смартфона видеофайлы, или же выберите «Добавить папку», чтобы добавить все видеофрагменты с одной папки. Справа в отдельном окне отобразятся спустя время все ваши добавленные ролики.
- Кликаем по видеофрагменту на таймлайне и выбирает опцию «Повернуть видео» (повернуть видеоклип на 90 градусов). После чего ролик станет так как вам нужно.
- Если вас не устраивают появившиеся черные полосы, то при помощи функции «Кадрировать видео» (обрезка краев выделенного видеоклипа) вы можете согласно вашему соотношению сторон обрезать края и придать ролику максимально дружелюбный вид. Появляется меню подбора кадра, а также его угла.
- При возможности, можете еще раз подкорректировать угол самого ролика и выровнять или наоборот исказить его для ваших целей. Также сетку кадрирования можно сузить или расширить.
- В результате у нас получается ролик 16:9, хотя и есть размытости, но здесь уже проблема самой съемки и такого увеличения объекта. Чтобы повернуть без потери качества, не используйте кадрирование, иначе потеря попросту неизбежна. Также можете использовать различные фильтры видеоредактора, чтобы немного убрать дефекты. А в целом, ВидеоМАСТЕР можно именовать как программа для поворота видео на 90 градусов. С этим она точно справляется.
- Чтобы повернуть на 180 градусов или 270 градусов, то используйте также опцию «Повернуть видео» или то же «Кадрировать видео», где можно вручную задать градус поворота объекта. Также можно поворачивать и горизонтальное видео, превращая его таким образов в вертикальное.
Можно добавить переход между роликами, добавив его между самими дорожками.
Добавить текст с анимацией, стикеры, фигуры, добавить панорамные ракурсы, а также как и у профессиональных программ видеомонтажа есть возможность для работы с хромакеем.
Когда все будет готово, то вы можете экспортировать ваш проект в видеофайл формата MP4, AVI, MOV и другие популярные форматы.
Для запуска данной программы понадобится не очень мощный компьютер или ноутбук, на котором должна быть установлена Windows 7/8/10. Скачать данную программу вы можете по ссылочке ниже. Она полностью на русском языке.
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