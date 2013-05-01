Облака для разработчиков: целесообразность использования и их главные преимущества
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 21:34
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Переход на облачный сервер – действенный способ избавиться от лишних затрат. Преимущества технологии: безопасность, надежность, масштабируемость и мобильность.
Облачные технологии дают возможность тестировать программное обеспечение в изолированной среде, устранять ошибки в коде, моделировать любые сценарии, проверять их совместимость с разными операционными системами без риска повредить действующую ИТ-инфраструктуру предприятия. Именно поэтому облака представляют такой огромный интерес для разработчиков, работающих над выпуском новых программных продуктов. Компания Serverspace, понимая всю важность и актуальность данного направления, предлагает своим клиентам виртуальные облачные серверы, средства их сетевого взаимодействия, а также надежные системы хранения данных и безопасности по модели IaaS (инфраструктура как услуга). Ознакомиться детальней с предложением и заказать необходимый сервис можно на сайте компании serverspace.ru.
Что лучше: облако или своя инфраструктура?
Для небольших организаций, которым нужно сначала закрепиться на рынке и только потом думать о стабильности подойдет покупка собственного оборудования. Для всех остальных случаев, когда требуется высокий уровень безопасности, отказоустойчивости и доступности даже при больших нагрузках, самым оптимальным вариантом будет аренда облака. Это даст возможность не тратиться на содержание целого штата дорогостоящих специалистов и не вкладываться в собственное оборудование.
Развертывание среды тестирования и разработки в облаке сокращает время создания ПО и приложений, ускоряет рутинные операции и упрощает распределение ресурсов. Обладая эластичностью, облако предоставляет организациям необходимую им в данный момент мощность, которой порой не хватает при покупке своего «железа», или же она простаивает по ненадобности. В облаке проще и дешевле развернуть нагрузочное тестирование нового цифрового продукта и совсем не обязательно переплачивать за содержание целого парка машин.
Преимущества облака для разработчиков
- Высокая производительность и гибкость. Облако не зависит от географического расположения вычислительных систем. Выделяемые технологические ресурсы легко масштабируются в момент пиковых нагрузок и зависят только от потребностей клиента.
- Стоимость. Компания Serverspace выставляет счета на оплату только за те ресурсы, которые фактически используются. Клиенты не переплачивают, имея возможность оперативно уменьшать количество VPS и процессорных ядер вместе с выделенным объемом памяти.
- Простое развертывание за несколько минут. Разработчики могут настраивать автоматизированные сборки приложений и их тестирование, а также автоматическую настройку серверов. Для более эффективного тестирования приложений применяются размещенные на отдельном URL-адресе промежуточные слоты развертывания.
- Безопасность. Для защиты ресурсов используется брандмауэр и шифрование сетевого трафика при помощи https-протокола с применением SSL-сертификата. Кроме того, само оборудование облачного провайдера расположено в хорошо защищенных центрах обработки данных. Риск потери доступа к данным или утечки важной информации практически нулевой.
- Наличие журнала ошибок и метрик производительности приложений для их своевременного мониторинга.
- Экономическая выгода. Использование облаков позволяет сократить расходы на аренду помещения для серверного оборудования, снизить счета на кондиционирование, охлаждение и электроснабжение примерно на 25%. В дополнение к этому парк физических серверов сокращается на 20%.
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