Выберите идеальное решение для обеспечения работы своего сайта

Интернет – это надежный помощник в продвижении товаров и услуг. У каждой серьезной компании должен быть сайт, презентующий продукцию и осуществляющий коммуникацию с клиентами. В реалиях жесткой конкуренции необходимо не только обеспечить корректную работу веб-ресурса, но и создать условия для его развития. Достичь этого можно, заказав качественный хостинг. Это услуги, направленные на размещение сайта на физических серверах, задействование аппаратных ресурсов, за счет которых тот функционирует. Хостинги имеют разные форматы, и у каждого свои преимущества.

Делайте правильный выбор

Начинающих владельцев сайтов привлекает виртуальный хостинг своей небольшой ценой. Для его обеспечения провайдером используется сервер, который делится на много частей, каждая предназначена для аренды. Небольшие интернет-магазины, любительские сайты и визитки вполне могут пользоваться таким видом хостинга. Его основная проблема – ограниченность дискового пространства и ресурсов, что исключает возможности развития. Работа сайта при пользовании данным форматом зависит, в основном, от действий провайдера, поэтому об автономности говорить не приходится.

Более приемлемый вариант – использование VPS- сервера. В этом случае диск делится на несколько внушительных кластеров. Они называются виртуальными серверами, и вам в аренду будет предоставлен один из таких. Вы получаете больше ресурсов, которых может хватить, к примеру, для качественной работы интернет-магазина и даже социальной сети.

Еще привлекательнее выглядит решение купить готовый сервер. В этом случае диск полностью поступает в ваше распоряжение без каких-либо ограничений. Объем носителя выбираете самостоятельно в зависимости от потребностей. Готовыми серверами пользуются:

крупные интернет-магазины и аптеки;

сайты предприятий;

онлайн-кинотеатры;

игровые порталы и пр.

Покупать готовый сервер рекомендуется у надежных провайдеров. При этом обязательно следует проконсультироваться у специалистов.

Новые возможности

Наличие отдельного сервера сопряжено с рядом преимуществ:

Постоянный UP-Time, дающий возможность клиентам посещать сайт в любой время суток. Автономность доступ к SSH – удаленному управлению. Вы можете добавлять и убирать файлы, приложения, а также докупать программное обеспечение и оборудование, чтобы расширить функциональные возможности веб-ресурса. Постоянный контроль работы сайта со стороны службы технической поддержки, оперативное реагирование на проблемные ситуации. Отдельный IP-адрес. Позволяет идентифицировать проект, улучшить ранжирование, снизить вероятность рабочих сбоев. Регулярная проверка на вирусы и мониторинг безопасности, что обеспечивает сохранность информации от злоумышленников. Вдвойне важно там, где клиенты оставляют личные данные (адреса, платежные реквизиты и пр.). Доступность резервного копирования, что даже при серьезном программном или аппаратном сбое позволит восстановить материалы, содержащиеся на портале.

Специалисты компании помогут вам выбрать конфигурацию готового сервера. Они отличаются между собой марками и техническими возможностями процессоров, оперативной и физической памятью, типами и объемами дисков. Специалисты проведут подключение и настройку оборудования. При необходимости осуществляется обновление программного обеспечения.

Если в вашем распоряжении очень ресурсоемкий портал, где много графики и видео, то по мере его развития может не хватать и одного готового сервера. Тогда есть смысл сделать закупку нескольких дисков. Установить их можно у провайдера. Он выполнит все настройки. Таким образом, для своего ресурса вы заложите перспективы развития. Еще один способ решить проблему нехватки пространства для файлов сайта – облачный хостинг. Провайдер предоставит вам столько места, сколько требуется. Делается это за счет свободных участков дисков, находящихся в распоряжении поставщика услуг.

Источник: сайт onehostplanet.ru