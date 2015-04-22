Как сделать запись экрана
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 16:26
- Просмотров: 172
Запись видео с экрана – сейчас является одной из самой востребованных функций в цифровой жизни. Всегда требуется произвести какое-либо действие при записи видео. К примеру, вы хотите записать свой игровой процесс и залить его на YouTube. Если у Вас возникает какая-та проблема с компьютером, то вы также записываете его поведение в отдельный видеофайл. В обычной работе с каждым годом все больше требуется снимать видеоматериалов, особенно это касается в нынешней ситуации, когда повсеместно распространено дистанционное обучение и ученикам нужно объяснить материал, и лучше всего сделать это через программу видеозахвата. Для выкладывания видеоуроков или простых пометок также использую программу для записи экрана со звуком. Существует, конечно, много программ, но самая простая и нетребовательная – Экранная камера.
Данная программа для записи видео с экрана позволяет записывать весь экран, фрагмент экрана или выбрать окно для его захвата и записи.
Преимущества программы:
- создание видеоуроков;
- запись телепередач;
- запись игр.
Запись видео с экрана
Чтобы произвести запись экрана со звуком необходимо зайти в программу «Экранная Камера» и выбрать «Запись экрана» в главном меню. Далее справа снизу у вас появится небольшая панель, в которой указаны основные опции по захвату экрана.
Полный экран
При данном режиме записи захватывается весь экран и все окна, которые на данный момент открыты. В этом режиме вы не можете указать разрешение, так как идет захват всего экрана, и можете выбрать возможность записи с системными звуками компьютера, а также можете поставить галочку, чтобы велась запись еще и с микрофона, чтобы комментировать свои действия. Это самый оптимальный вариант записи видео со звуком.
Фрагмент экрана
В этом режиме вы можете захватить определенное место на экране и записывать именно его. Идеально подойдет для каких-либо небольших вырезок из видео или фильма, если Вам просто необходим этот кусочек для демонстрации или встраивания в ролик. Здесь уже доступно изменение разрешения, а также запись со звуком и микрофоном.
Выбрать окно
Режим окна позволяет захватить одно активное окно и записать только его. Можно использовать, в том числе, и для приложений. Запись звука также здесь работает. Разрешение уже вы подгоняете самостоятельно благодаря ползункам.
После завершения записи вы можете отредактировать видео. Используя обрезку можно вырезать ненужный фрагмент, используя «Заставки» добавить в начало или конец ролика текст, изображение и тому подобное. Во вкладке «Музыка» можно добавить на фон музыкальное сопровождение в ролике.
После можно выполнить рендеринг и сохранить ролик у себя на компьютере, записать на диск или сразу отправить во всемирную паутину.
Я советую выбрать первый вариант и запаковать все это в формат MP4. Если вы вдруг захотите с эти проектом поработать в дальнейшем, то можете сохранить проект, что позволить его потом доделать или видоизменять.
Как видите, данная программа может произвести запись экрана видео со звуком. Экранная камера доступна для скачивания по ссылке ниже и доступна она на русском языке для владельцев компьютеров на Windows.
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