Биллинг: как легко автоматизировать расчеты компании

Хотели бы вы проводить расчеты вашего бизнеса в удобной единой системе? Хотели бы вы получить удобное и гибкое ПО для автоматизации и мониторинга всех расчетов вашего бизнеса? И может ли эта система дать что-то полезное вашим клиентам? Ответить на эти вопросы поможет биллинг-система для сайта .

Что это такое?

В современном мире без удобной системы автоматических расчетов не обойтись. Бизнес не терпит проволочек и чем быстрее может осуществиться операция, тем лучше для владельца бизнеса. Поэтому не удивительно, что все большее распространение получает автоматизированная система расчетов (АСР). Это программное обеспечение и известно, как биллинговая система. Система получила широкое распространение в сфере телекоммуникаций, но используют ее и в других - самых разных сферах бизнеса. Биллинг будет полезен любому бизнесу.

Данная система предлагает бизнесу сразу несколько возможностей:

ведение и отслеживание взаиморасчётов;

информационное обслуживание;

мониторинг расчетов в удобном интерфейсе.

Как проводятся расчеты?

Система работает благодаря информации, которая вводится в нее заранее. Эти данные позволяют оператору связи сформировать счёт клиенту на оплату услуг за некоторый промежуток времени (обычно месяц).

На основе чего подготавливается расчет услуги? Биллинг позволяет использовать сразу несколько параметров. Информация для подготовки расчётов может быть разной. К примеру:

оплата интернет-трафика и учёт его потребления;

тарифы мобильной связи (причем учитывается даже цена за минуту звонка из разных регионов, межгорода и междугородней связи);

оплата телевидения;

информация по акциям и скидкам;

информация по временному приостановлению тарифа по желанию клиента;

оплата налогов;

дополнительные расходы.

Это далеко не полный перечень того, что может учитывать биллинг. Система позволяет запоминать даже такие данные как подробный учёт звонков или расход траффика. Итоговая стоимость услуг рассчитывается автоматически на основании целой группы данных разного типа и определяет подходящий платёжный документ.

Функционал

Биллинговая система обладает удобным функционалом и для пользователя, что понизит порог вхождения при взаимодействии с компанией. Система может предложить ряд удобных функций:

удобный интерфейс – включает в себя все возможные опции работы с системой;

гибкий функционал для пользователя;

личный кабинет для пользователя;

различные опции для оплаты;

доступ клиента к дополнительным услугам;

возможность обеспечения индивидуального подхода к клиентам.

Так же система предоставляет удобное взаимодействие с клиентами. Эта функция включает в себя рассылку документации и управление уведомлениями для клиентов.

Другой возможностью системы является управление финансами:

платежи обрабатываются и распределяются автоматически по конкретным счетам;

возможно управление задолженностями абонентов

доступно взаимодействие системы с бухгалтерскими программами.

Оптимизация бизнеса

При этом, несмотря на начальную ориентировку системы как учёт данных при работе с клиентами, биллинг позволяет вести и учёт взаимодействия различных отделов компании, а так же обеспечивает прозрачность при расчетах с другими операторами. Таким образом АСР выступает в качестве обеспечения безопасности при финансовых операциях. Введение биллинговой системы позволит вам оптимизировать свой бизнес и вывести многие вопросы на уровень мгновенных и удобно отслеживаемых решений.