Как выбрать программу для редактирования видео
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 17:02
- Просмотров: 155
Необходимость в редактировании видео может возникнуть по сотне причин. Может, вам нужно просто обрезать скачанный с интернета клип, либо вы хотите создать сложный видеокурс или короткое «сториз» для инстаграма. Какой бы ни была ваша цель, важно правильно подобрать программу. Рассказываем, как выбрать подходящий софт для начинающих пользователей и профи.
В первую очередь стоит определиться со сложностью поставленной задачи, а также с уровнем ваших технических навыков. Если вы хотите детально обработать видеофильм и уверенно работаете с настройками, тогда правильным решением станут профессиональное ПО. Самые известные видеоредакторы для продвинутых пользователей – Adobe Premiere и MAGIX Video. Эти программы предлагают практически неограниченные возможности для редактирования и улучшения видео. Однако осваивать новичкам их сложно, да и нагрузку на компьютер они дают большую.
Если вы не очень разбираетесь в профессиональных настройках, но хотите добиться качественного результата легко и как можно быстрее, обратите внимание на программы для компьютера от AMS Software. Они отлично подойдут новичкам, так как в ПО от этой фирмы включено большое количество автоматических функций. Еще одним преимуществом является простое управление на русском языке.
Давайте рассмотрим эти варианты подробно и пройдемся по их плюсам и минусам.
Вариант для профессионалов, которые разбираются в тонкостях редактирования фильмов. В Adobe Premiere практически нет автоматических функций, все установки нужно настраивать вручную. Среди функций редактора присутствуют цветовые каналы, кривые, определение сцен, точное кадрирование изображения буквально до миллиметров, анимация и спецэффекты, звуковые эффекты, HDR и многое другое.
Adobe Premiere по праву считается лучшим вариантом для профессионалов, однако для его установки требуется мощный компьютер и последние обновления системы. Также следует учитывать, что программа является частью Adobe Creative Cloud, а значит, вам придется каждый месяц платить около 50 $.
MAGIX Video обладает всеми нужными инструментами для создания проектов любой сложности. В программе можно редактировать видео с разных видеокамер и любых форматов, обрабатывать 9 треков одновременно и работать с видеорядом и звуковой дорожкой. Для аудио доступно производство в 3D Stereo Surround Sound. Также в MAGIX включена поддержка кодека HEVC/H.264, благодаря этому можно максимально сжимать размер фильма без потери качества. Программа может обрабатывать 4K, 8K, FullHD и даже видео 360 градусов.
Минусом софта становится его неудобный интерфейс и сильная нагрузка на систему. Да и цена не радует – придется выложить 399 $.
ВидеоМОНТАЖ включает в себя инструменты для новичков и продвинутых пользователей. В программе есть шаблоны для создания видеооткрыток, можно менять фон в видеоролике, захватывать видео с веб-камеры. Поддерживается работа с неограниченным количеством файлов: можно объединять вместе клипы и изображения разных форматов.
Для начинающих пользователей присутствуют автоматические функции: комплексное улучшение, стабилизация, автоуровни, специальные эффекты. Более опытные монтажеры могут вручную настроить цветовой баланс, работая с кривыми и цветовыми каналами, и скорректировать яркость, контраст, экспозицию. Также в проект можно встроить текст, переходы, добавить футажи.
Программа отличается удобным управлением, здесь присутствуют подсказки и обучающие материалы. К недостаткам приложения можно отнести небольшой пробный период.
Эта программа для конвертации обладает всеми инструментами, необходимыми для базового улучшения видеоклипов. В ВидеоМАСТЕРе можно обрезать клип и вырезать ненужные эпизоды из любого временного промежутка, а также разбить фильм на фрагменты. Присутствуют эффекты для автоматического улучшения видеоряда, возможность стабилизировать «шаткие» кадры, отразить изображение или перевернуть кадр. Также в софте можно провести кадрирование вручную или с помощью пресетов.
Создатели видеоконтента могут защитить свои ролики, вставив в видео логотип и добавив текст. Среди прочих функций: добавление субтитров, изменение скорости воспроизведения и автоматическое комплексное улучшение. Также можно работать с аудиодорожкой: заменить или убрать звук, провести озвучку. ВидеоМАСТЕР отлично подойдет для новичков, минусом можно назвать небольшой пробный период.
Этот редактор от AMS Software позволяет создавать фильмы из разного типа медиа, совмещать несколько видеороликов, изображений и музыку. Здесь есть эффекты для автоматического улучшения, замена фона видео, создание анимации через ключевые кадры. Также присутствуют базовые функции, необходимые для создания фильма: коллекция титров, переходы, объединение нескольких роликов, обрезка и удаление ненужных фрагментов, кадрирование изображений, поворот и отражение. Можно добавлять неограниченное количество звуковых дорожек со своего компьютера или из библиотеки программы и делать озвучку через микрофон.
Недостатком программы может стать то, что на слабых ноутбуках она может иногда «подвисать». В остальном — отличное решение для новичков и тех, кому нравится создавать видео с анимацией.
Выбирая видеоредактор, стоит обратить внимание еще на ряд факторов. Обязательно прочитайте технические характеристики программы, так как у каждого софта свои требования к системе. Удобный интерфейс также весьма важен, вне зависимости от того, профессиональный вы монтажер или просто хотите создать семейное видео. И обязательно обращайте внимание на поддерживаемые форматы, так как некоторые бесплатные редакторы могут не читать современные кодеки и расширения. Более подробно о программах для редактирования видео, их требованиях и возможностях можно прочитать в другом обзоре. Так вы сможете сравнить их функции и выбрать подходящий вариант именно для вашей цели.
Как сделать выбор
В первую очередь стоит определиться со сложностью поставленной задачи, а также с уровнем ваших технических навыков. Если вы хотите детально обработать видеофильм и уверенно работаете с настройками, тогда правильным решением станут профессиональное ПО. Самые известные видеоредакторы для продвинутых пользователей – Adobe Premiere и MAGIX Video. Эти программы предлагают практически неограниченные возможности для редактирования и улучшения видео. Однако осваивать новичкам их сложно, да и нагрузку на компьютер они дают большую.
Если вы не очень разбираетесь в профессиональных настройках, но хотите добиться качественного результата легко и как можно быстрее, обратите внимание на программы для компьютера от AMS Software. Они отлично подойдут новичкам, так как в ПО от этой фирмы включено большое количество автоматических функций. Еще одним преимуществом является простое управление на русском языке.
Давайте рассмотрим эти варианты подробно и пройдемся по их плюсам и минусам.
Adobe Premiere
Вариант для профессионалов, которые разбираются в тонкостях редактирования фильмов. В Adobe Premiere практически нет автоматических функций, все установки нужно настраивать вручную. Среди функций редактора присутствуют цветовые каналы, кривые, определение сцен, точное кадрирование изображения буквально до миллиметров, анимация и спецэффекты, звуковые эффекты, HDR и многое другое.
Adobe Premiere по праву считается лучшим вариантом для профессионалов, однако для его установки требуется мощный компьютер и последние обновления системы. Также следует учитывать, что программа является частью Adobe Creative Cloud, а значит, вам придется каждый месяц платить около 50 $.
MAGIX Video
MAGIX Video обладает всеми нужными инструментами для создания проектов любой сложности. В программе можно редактировать видео с разных видеокамер и любых форматов, обрабатывать 9 треков одновременно и работать с видеорядом и звуковой дорожкой. Для аудио доступно производство в 3D Stereo Surround Sound. Также в MAGIX включена поддержка кодека HEVC/H.264, благодаря этому можно максимально сжимать размер фильма без потери качества. Программа может обрабатывать 4K, 8K, FullHD и даже видео 360 градусов.
Минусом софта становится его неудобный интерфейс и сильная нагрузка на систему. Да и цена не радует – придется выложить 399 $.
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ включает в себя инструменты для новичков и продвинутых пользователей. В программе есть шаблоны для создания видеооткрыток, можно менять фон в видеоролике, захватывать видео с веб-камеры. Поддерживается работа с неограниченным количеством файлов: можно объединять вместе клипы и изображения разных форматов.
Для начинающих пользователей присутствуют автоматические функции: комплексное улучшение, стабилизация, автоуровни, специальные эффекты. Более опытные монтажеры могут вручную настроить цветовой баланс, работая с кривыми и цветовыми каналами, и скорректировать яркость, контраст, экспозицию. Также в проект можно встроить текст, переходы, добавить футажи.
Программа отличается удобным управлением, здесь присутствуют подсказки и обучающие материалы. К недостаткам приложения можно отнести небольшой пробный период.
ВидеоМАСТЕР
Эта программа для конвертации обладает всеми инструментами, необходимыми для базового улучшения видеоклипов. В ВидеоМАСТЕРе можно обрезать клип и вырезать ненужные эпизоды из любого временного промежутка, а также разбить фильм на фрагменты. Присутствуют эффекты для автоматического улучшения видеоряда, возможность стабилизировать «шаткие» кадры, отразить изображение или перевернуть кадр. Также в софте можно провести кадрирование вручную или с помощью пресетов.
Создатели видеоконтента могут защитить свои ролики, вставив в видео логотип и добавив текст. Среди прочих функций: добавление субтитров, изменение скорости воспроизведения и автоматическое комплексное улучшение. Также можно работать с аудиодорожкой: заменить или убрать звук, провести озвучку. ВидеоМАСТЕР отлично подойдет для новичков, минусом можно назвать небольшой пробный период.
ВидеоШОУ
Этот редактор от AMS Software позволяет создавать фильмы из разного типа медиа, совмещать несколько видеороликов, изображений и музыку. Здесь есть эффекты для автоматического улучшения, замена фона видео, создание анимации через ключевые кадры. Также присутствуют базовые функции, необходимые для создания фильма: коллекция титров, переходы, объединение нескольких роликов, обрезка и удаление ненужных фрагментов, кадрирование изображений, поворот и отражение. Можно добавлять неограниченное количество звуковых дорожек со своего компьютера или из библиотеки программы и делать озвучку через микрофон.
Недостатком программы может стать то, что на слабых ноутбуках она может иногда «подвисать». В остальном — отличное решение для новичков и тех, кому нравится создавать видео с анимацией.
Подводя итог
Выбирая видеоредактор, стоит обратить внимание еще на ряд факторов. Обязательно прочитайте технические характеристики программы, так как у каждого софта свои требования к системе. Удобный интерфейс также весьма важен, вне зависимости от того, профессиональный вы монтажер или просто хотите создать семейное видео. И обязательно обращайте внимание на поддерживаемые форматы, так как некоторые бесплатные редакторы могут не читать современные кодеки и расширения. Более подробно о программах для редактирования видео, их требованиях и возможностях можно прочитать в другом обзоре. Так вы сможете сравнить их функции и выбрать подходящий вариант именно для вашей цели.
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