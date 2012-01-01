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30 крутых чехлов для iPhone с AliExpress

  • Категория: Софт
  • Дата: Вчера, 18:11
  • Просмотров: 162

Выделиться из массы многочисленных владельцев iPhone поможет, конечно же, стильный и функциональный чехол. Мы внимательно изучили ассортимент AliExpress и отобрали 30 аксессуаров, которые, по нашему мнению, могут стать отличным дополнением для яблочного смартфона.


1. Антигравитационный


30 крутых чехлов для iPhone с AliExpress

Благодаря специальному покрытию он надежно закрепляется на любой поверхности – на пластике, стекле, дереве, бетоне. С таким чехлом можно заниматься своими делами и смотреть на экран смартфона, закрепленного на стене или зеркале. Он совместим со всеми моделями iPhone от 6 до 12 серии.


2. 3D-чехол из силикона


Эластичный чехол с прикольным рисунком и надписью. Смотрится очень интересно и необычно. Подойдет для всех популярных версий iPhone.


3. С линзами для камеры



Этот аксессуар отлично подойдет для владельцев iPhone 11-й серии, которые особое внимание уделяют фото и видеосъемке. Чехол укомплектован целым набором дополнительных линз для камеры. Здесь есть линзы для макро- и широкоугольной съемки, fisheye, телеобъектив.


4. Pulp Fiction


Этот силиконовый чехол станет отличным подарком для любого поклонника киношедевра Тарантино. Помимо стильного и яркого тематического дизайна он может похвастаться отличной функциональностью, обеспечивая хорошую защиту смартфона от загрязнения, пыли, царапин. Совместим с большинством популярных версий iPhone.


5. С затвором для камеры



Этот чехол защитит не только корпус смартфона, но и его камеру. Кроме того, закрыв затвор, вы защищаетесь от возможных действий хакеров, которые могу получить доступ к камере. Аксессуар подходит для телефонов от 6 до 12 серии.


6. Для поклонников живописи


Поклонник живописи может выбрать чехол из твердого пластика с любимым произведением, которым можно будет любоваться в любой момент. Аксессуар обеспечивает хорошую защиту от ударов, потертостей, царапин, пыли. Совместим со всеми моделями iPhone 6-12 серий.


7. «Прозрачный» чехол


Очень интересное дизайнерское решение. При взгляде на обратную сторону корпуса вам открываются «внутренности» смартфона, как будто с него сняли заднюю крышку. На самом деле, это детальный принт на чехле, который хорошо защищает телефон от пыли и царапин. Аксессуар совместим практически со всеми популярными версиями iPhone.


8. Чехол-кролик



Очень милый аксессуар с ушками и хвостиком. Отлично подойдет для девушек. При своем нежном виде дает отличную защиту от ударных воздействий и царапин. Совместимые модели – iPhone 5 / 6 / 7 / X.


9. Термочувствительный чехол


Материал чехла изменяет свой цвет в зависимости от температуры, в том реагирует на прикосновение руки. Это не только очень эффектно смотрится, но и служит индикатором, что кто-то брал ваш телефон. Подходящие модели: iPhone 6 / 7 / 8 / Х / XR / XS.


10. Киночехол



Настоящий подарок для киноманов с оригинальным тематическим дизайном. Отлично смотрится и хорошо сохраняет телефон. Совместим с моделями iPhone 6 / 7 / 8 / Х / XR / XS.


11. С подсветкой


Чехол с красивой светодиодной подсветкой. Очень эффектно смотрится и помогает делать отличные селфи при недостаточном освещении. В настройках можно установить включение подсветки при входящих звонках. Чехол подойдет для телефонов iPhone 5 / 6 / 7 / 8 / Х / 11.


12. Тетрис


Чехол, который дает вам возможность поиграть в легендарную игру, а заодно, защищает корпус телефона от ударов, пыли, царапин. Совместим с моделями iPhone 6 / 7 / 8 / Х / 11.


13. Чехол-губы



Оригинальный женский чехол в форме губ. Благодаря своему яркому и необычному дизайну он сразу бросается в глаза. Аксессуар изготовлен из качественного силикона, удобно ложится в руку, обладает хорошими защитными свойствами. Подойдет для телефонов iPhone SE 2020 / 6 / 7 / 8/ X/ 11.


14. С селфи-палкой


Очень удобное решение, объединяющее функциональность защитного чехла для телефона и полноценной селфи-палки. С ним вы можете не беспокоиться, что монопода не окажется под рукой в нужный момент. Совместим с iPhone 7 / 7 Plus / 8/ 8 Plus.


15. С жидким песком



Очень красивый чехол, заполненный блестящим песком, переливающимся при движении. Отлично смотрится и хорошо защищает телефон. Совместим с большинством популярных моделей от 6 до 12 серии.


16. Антистресс


Любимый многими способ снять стресс – лопание пузырьков упаковочной пленки. Однако минус состоит в том, что пузырьки быстро заканчиваются. С этим чехлом вы сможете расслабляться сколько угодно. Он покрыт пузырьками, которые можно давить бесконечно – они практически сразу восстанавливаются. Аксессуар для iPhone 5 / 6/ 7 / 8 / X.


17. С вышивкой


Очень красивый и милый чехол на текстильной основе, по которой вышит рисунок медвежонка. Твердые грани обеспечивают отличную противоударную защиту. Совместим с моделями iPhone SE 2020 / 6 / 7 / 8/ X/ 11.


18. С лабиринтом



С этим чехлом вы сможете легко занять свой досуг старой доброй игрой в лабиринт. Кроме того, он хорошо защищает гаджет от повреждений и грязи. Разработан для iPhone 6.


19. Чехол-панцирь


Если вы ведете активный образ жизни, обратите внимания на это чехол. Благодаря многослойному прочному корпусу и закаленному стеклу для экрана, он дает максимальный уровень защиты вашего любимого смартфона от любых неожиданностей. Заявлена водонепроницаемость до глубины 2 метра. Совместим с iPhone 6 / 7 / 8 / Х.


20. Kimoji-чехол



Оригинальный и красивый чехол для поклонников телезвезды. Кроме этого, он обладает хорошими защитными свойствами. Подойдет для моделей iPhone 5 / 6 / 7 / 8 / Х.


21. Чехол-аккумулятор


Отличная идея – совмещение функции защитного чехла и дополнительного аккумулятора для телефона емкостью 4 000 – 5 500 мА·ч. Оснащен встроенным магнитом для магнитных держателей, системой защиты от чрезмерной зарядки и короткого замыкания. Очень стильно выглядит. Совместим с iPhone 5 / 6 / 7 / 8 / Х / 11.


22. Ретрочехол


Линейка чехлов, способных воскресить в памяти эпоху 80-90-х годов. Можно подобрать модели, выполненные в виде магнитофонной кассеты, фотоаппаратов и других гаджетов тех времен. Чехлы совместимы со всеми iPhone от 6 до 12-й серии.


23. С матрёшками



Очень красивый и оригинальный аксессуар с изображением знаменитого русского сувенира. Совместимость с моделями iPhone 6 / 7 / 8 / X / SE 2020 / 12.


24. Кожаный


Аксессуар, сочетающий функции телефонного чехла и бумажника с отделениями для наличных и пластиковых карт. Выглядит солидно и дорого. Подойдет для моделей iPhone от 5 до 12 серии.


25. Чехол 18+



Только для взрослых! Яркий силиконовый чехол с дерзким дизайном в стиле свэг. Подойдет для моделей iPhone от 5 до 12 серии.


26. Чехол-конструктор


Дизайн этого чехла вы сможете создать самостоятельно при помощи мелких цветных элементов, которые надежно крепятся к основанию из пластика. Меняйте оформление, когда захотите. Совместим с iPhone 6 / 7/ 8 / X / 11.


27. Чехол с мехом


Отличный вариант женского чехла из мягкого меха с декором в виде цветов и бусин. Очень мягкий, удобный в руке, хорошо защитит телефон от царапин и пыли. Подойдет для моделей iPhone 7/ 8 / X/ 11 / 12.


28. Водонепроницаемый



Водонепроницаемый мягкий чехол, который защитит корпус и дисплей смартфона от брызг, ударов, царапин, пыли. Предусмотрена петля для ремешка. Приятно и удобно лежит в руке, не скользит. Разработан для iPhone 6 / 7 / 8.


29. Чехол с вашей фотографией


На этот чехол можно нанести собственную фотографию, фото близкого человека, телезвезды, любое другое изображение или надпись. Создавайте по-настоящему уникальное и индивидуальное оформление. Разработан для iPhone 5 / 6 / 7 / 8 / Х / 11.


30. С уточками



Очень милый и необычный чехол с маленькими уточками, плавающими по воде. Дизайн привлекает внимание, а качество изделия обеспечивает надежную защиту от царапин, пыли, загрязнений. Совместим с iPhone 6 / 7 / 8 / Х / 11.


31. Классические чехлы


Для тех же, кто предпочитает классику, рекомендуем посмотреть чехлы для iPhone на сайте 3Delectronics.ru

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