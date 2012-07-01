Как смонтировать видеоролик онлайн
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 17:55
- Просмотров: 259
Создание видеороликов сегодня играет огромную роль в развитии бизнеса. Это может быть создание медиаконтента для рекламы услуг или товаров, или непосредственный заработок от ведения видеоблога.
В обоих случаях потребуется умение снимать хорошее видео и качественно его монтировать. Создание интересных сценариев, оригинальные идеи, художественное воплощение зависят от автора, но монтаж материала зависит от программы в большой степени. Бесплатный видеоредактор InVideo – относится к ресурсам, который поможет автору быстро и качественно наполнять блог, создавать свои проекты, решать задачи по привлечению клиентов.
Обзор видеоредактора
InVideo не требует скачивания и установки на домашний или офисный компьютер. Это очень удобно, потому что таким образом нет нужды тратить производственные мощности на установку дополнительного софта, хранение результатов работы, не надо беспокоиться за сохранность файлов при сбое работы компьютера.
В левой части экрана находятся инструменты для обработки видео, входы в библиотеки шаблонов и другие. С правой стороны – управление редактированием и сохранением видео. Центральная часть – размещение рабочего пространства.
Редактор InVideo предоставляет своим пользователям отличный функционал, в котором можно использовать множество шаблонов из медиабиблиотек, как видео, так и аудиоряда. Особенно радует возможность совмещать видео разной кодировки без предварительной обработки. Сервис имеет мобильную версию, что очень удобно для людей, которые много времени проводят в дороге. InVideo предоставляет возможность применять такие же функции для редактирования видео, что доступны устанавливаемому непосредственно на компьютер софту. В этом заключается его отличие от многих других редакторов онлайн, которые существенно ограничивают пользователей.
Для того что разобраться с принципами работы в InVideo, не требуется специальных знаний. Даже новичок сможет изготовить видеопоздравление или рассказ о поездке, сопровождаемый фото и видеоматериалами в течение нескольких минут, причем результат будет выглядеть вполне профессионально.
Этот инструмент просто необходим для современного подхода к работе, поэтому очень многие блогеры и предприниматели переходят на использование этого ресурса, отказываясь от привычных видеоредакторов.
Положительные качества программы
Для работы с сервисом требуется регистрация. Для регистрации надо указать свой логин, номер телефона, электронную почту. Создавать видеоролики можно как на бесплатной основе, так и платно. Даже бесплатная версия предоставляет широкий выбор инструментов по редактированию видеоряда, включая анимацию, добавление звукового ряда, создание надписей, озвучку.
Бесплатная версия предлагает более 100 категорий шаблонов, уже имеющих встроенную анимацию, элементы движения, музыкальное сопровождение. Все шаблоны поддаются редактированию, изменению размера и пропорций.
Использование ИИ в работе редактора
Движком программы является искусственный интеллект, который предлагает авторам визуальные эффекты и музыкальное сопровождение по умолчанию. Автор может изменить их при желании или оставить в полученном продукте. Также ИИ может озвучить медиаконтент, используя любой язык, подготовить анимацию под битрейт и выполнить другие задачи.
Данный ресурс предоставляет своим пользователям доступ к обширнейшей библиотеке, в которой содержится более миллиона видеороликов, музыки, фотографий. Имея аккаунт в InVideo, блогер не будет мучиться, стараясь разнообразить контент. Он сможет пользоваться стикерами, фильтрами, добавлять любые надписи, собственное видео, звук, картинки. Создатели ресурса не будут ограничивать возможность показов полученных материалов. С момента создания весь видеоконтент принадлежит автору, правда, при использовании бесплатного аккаунта на всех видео появляется логотип ресурса.
Применяя для создания роликов этот ресурс, можно полностью контролировать визуальный ряд, звуковое сопровождение и другие характеристики проекта. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро включиться в процесс создания контента, но если у кого-то возникнут затруднения, на сайте имеются обучающие видео.
Имеется множество инструментов для создания грамотного перехода между отдельными сценами или съемками, придания динамичности действию, удержанию внимания зрителей. Используя эти инструменты, можно создавать десятки разных видео. Добавление фото, стикеров, текста – прекрасное дополнение для тех, кто готовит обучающие видео, презентации, семейные альбомы.
Условия тарифов
На данный момент ресурс предлагает:
- бесплатный допуск к работе сервиса;
- бизнес тариф (20 долларов в месяц или 120 долларов при оплате годового доступа)
- тариф «Без ограничений» (30 долларов в месяц).
Всем пользователям доступно облачное хранилище файлов, разница в объеме. При бесплатной версии предоставляется 1 ГБ, бизнес – 10 ГБ, «Без ограничений» дает доступ использовать 100 ГБ.
Заключение
Онлайн-ресурс InVideo – отличная площадка для создания медиаконтента. Использование этого ресурса позволит быстро выполнить любую задачу, будет ли это касаться рекламы, продвижения в соцсетях или создания туториалов (обучающих материалов).
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