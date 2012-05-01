Как активируются промокоды?

Получив на руки уникальное цифробуквенное сочетание, которое представляет собой промокод, следует знать, что оно позволяет получить скидку в определенном интернет-магазине или на сайте оказания услуг. Чтобы его активировать, нужно указать код в правильном месте при оформлении заказа.

Зачастую у промокодов имеется какой-то свой срок действия. Поэтому свои траты полезно планировать заранее, чтобы неспешно выбрать нужный товар, выделить средства на его покупку и, собственно, успеть приобрести со скидкой.

Что нужно знать об активации промокодов?

Решив в Литрес промокод активировать или на другом каком-то сайте, следует знать, что активация обычно происходит одним из двух способов. В каждом из них для начала требуется отобрать необходимую продукцию или выбрать тип услуги, а затем перейти на этап оформления и оплаты заказа.

Тогда перед пользователем появится форма для заполнения, в которой в зависимости от типа активации может быть:

Специальное поле для ввода кода на скидку. По такому принципу, к примеру, используются промокоды М Видео . После авторизации на сайте (обязательно, иначе купон не активируется) достаточно ввести в соответствующую строку комбинацию цифр и букв, чтобы конечная сумма уменьшилась.

Ссылка на вызов диалогового окна. В этом случае на странице, где происходит оформление заявки нужно искать кнопку, надпись которой будет примерно такая «У меня есть промокод». Нажав на нее, на экран выведется новое небольшое окошко, куда следует вставить предварительно скопированный код и нажать «Активировать».

Если код вводят не через механизм «Копировать – Вставить», а вручную, то следует быть предельно внимательными, чтобы правильно ввести все символы. Иногда система выдает ошибку, что код неверный. В таком случае необходимо тщательно все проверить, обратив внимание на символы, которые похожи между собой. К примеру, люди часто путают букву «О» с цифрой ноль, английскую букву «l» с цифрой один и т. д.