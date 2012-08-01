Самый быстрый файлообменник
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 00:19
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В современном мире человечество очень много генерит контента и где-то все это нужно хранить. Многие хранят свои проекты у себя на компьютере, но это не всегда надежно. К тому же, вы скорее всего, захотите поделиться своей разработкой или просто обычным файлом, для чего и подойдут файлообменники.
Файлообменники существуют из покон веков уже долгое время. Постоянно они нас выручают в трудную минуту, особенно сейчас, когда многие учреждения и предприятия перешли на дистанционную работу, из-за чего спрос к подобным сервисам многократно возрос, и один из них – это файлообменник FEX.NET. Данный сервис позволяет загружать бесплатно различные пользовательские файлы, которые будут хранится на сервере 7 дней, после чего будут удалены. Это сделано намеренно, чтобы сервер не засорялся ненужными файлами, тем более, если вы зарегистрируетесь на сайте, то получите возможность загружать файлы суммарным объемом до 50 Гб, но опять же, через время они будут удалены. Это нормальная практика файлообменников.
При загрузке файлов они сразу сортируются по определённым категориям: «Все файлы», «Документы», «Аудио» и т.д. Файлы можно добавить в избранное, скачать, воспроизвести, а также можно скопировать ссылку на файл, чтобы поделиться документом с другим человеком.
Для того, чтобы хранить ваши файлы вечно, необходимо оплатить подписку за небольшую сумму, и вы сможете получить до 2 Тб места на виртуальном облачном хранилище. При этом минимальный тариф – это 16 Гб с возможностью загрузки неограниченного количества файлов (в рамках тарифа), имеется поддержка любых форматов, обмена файлами без регистрации, доступна SMART-поддержка телевизоров, а также резервное копирование файлов. В принципе, любое облачное хранилище дублирует файлы, чтобы не было проблем при отказе какого-либо накопителя, при этом это также дает возможность восстановить файлы в течении 7 дней, если у вас закончилась Premium-подписка сервиса FEX.NET.
Также у данного облачного хранилища присутствует свое приложение для устройств на базе Android и iOS, что позволяет мгновенно загрузить файлы прямо с мобильного устройства, а если вы все эти операции делаете под одним аккаунтом, то это позволяет синхронизировать все ваши файлы под разными девайсами.
Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу сервиса FEX.NET, то у сайта есть раздел FAQ, где вы можете посмотреть ответы на часто задаваемые вопросы.
В целом, FEX.NET – это отличая платформа как для загрузки, так и скачивания файлов (если вставить ссылку в определенное окно).
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