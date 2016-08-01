Топ-5 приложений для работы с текстовыми документами на Айфоне

Смартфоны Apple часто приходится использовать для работы с документами. Благо, их большие экраны позволяют с комфортом вводить текст или вносить правки. Например, у Айфон 10 ХР диагональ дисплея составляет 6,1”, а у Айфон 12 Про Макс — 6,7”.

На четких и ярких экранах работать с документацией также удобно, как и на компьютере. Для создания статей, проверки договоров и редактирования заявлений предназначены сотни приложений. Представляем подборку самых доступных и популярных из них.

Microsoft Word‬

Самое полезное офисное приложение эвер. Пользуется популярностью среди владельцев смартфонов и персональных компьютеров, работающих на базе разных операционных систем. Версия для iPhone регулярно обновляется и дополняется новыми фишками.

Текстовый редактор пригоден для создания:

деловой документации,

качественно отформатированных писем,

литературных произведений,

конспектов для лекций,

рефератов и информационных сообщений.

В приложении доступны все инструменты, необходимые для создания на смартфоне документов, соответствующих актуальным стандартам.

Большой выбор макетов позволяет создавать документы гораздо быстрее. Готовые файлы можно распространять. Также доступен режим просмотра для комфортной работы с длинными текстовыми документами.

Google Документы

Десктопная версия приложения «Google Документы» позволяет работать с файлами онлайн и офлайн. Ее высокий рейтинг в App Store свидетельствует о топовом уровне удовлетворенности пользователей.

В программе можно создавать документы с нуля и редактировать уже готовые файлы. Работать с документами удобно в индивидуальном режиме и совместно с коллегами. Сторонним пользователям для работы с файлами можно представлять полные и ограниченные права доступа.

В аппликации доступно большое количество функций, необходимых для бизнеса:

отправление копий при помощи разных средств: мессенджеров, электронной почты; предложение изменений в файлах без права на редактирование; пометка важных документов звездочкой; подсчет количества слов и символов.

Pages

Фирменное приложение с простым интерфейсом и большим набором функций подходит для тех пользователей, у которых есть несколько гаджетов из экосистемы Apple. Его главная фишка — качественная синхронизация, которая позволяет работать с одними и теми же файлами на разных устройствах (например, на смартфоне и на планшете).

Синхронизировать документы, созданные при помощи Pages, можно даже с Microsoft Word. Это существенно расширяет возможности их просмотра и редактирования. Макетов и шаблонов в программе много, поэтому работать комфортно с разными типами файлов.

Evernote

Аппликация Evernote предназначена для быстрого и комфортного создания заметок разных форматов. В ней можно работать с текстом, графикой и аудиофайлами.

Подходит программа для грамотного оформления напоминаний и больших списков задач. Вносить правки в списки можно коллективно. Например, владелец аккаунта может предоставить доступ к редактированию своему помощнику. Это поможет избежать наложения важных встреч и других мероприятий друг на друга.

Byword

Удобный минималистичный редактор, который подходит для писателей, копирайтеров и других пользователей. Предназначен для работы с обычным и с отредактированным текстом.

Благодаря простому интерфейсу и поддержке большого количества функций создает комфортные условия для написания, изменения и распространения документации.

Текстовые редакторы позволяют работать с документами даже в неподходящих условиях — например, на ходу. Благодаря доступным функциям решать срочные деловые задачи можно вдали от рабочего места и компьютера.