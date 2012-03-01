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Как подтянуть оценки по информатике в школе: ГДЗ, видеоуроки и много практики

  • Категория: Софт
  • Дата: Вчера, 18:42
  • Просмотров: 132
Как подтянуть оценки по информатике в школе: ГДЗ, видеоуроки и много практики

Школьники неразлучны с компьютерами. Они постоянно играют, серфят в интернете, монтируют видео и выполняют другие задачи. Однако им все равно приходится сталкиваться с проблемами в изучении информатики. С первого раза получать хорошие оценки по этой дисциплине удается далеко не всем. На помощь в борьбе за успеваемость приходят ГДЗ, видеоуроки и другие полезные лайфхаки.


Применение готовых домашних заданий
По информатике задают много домашки. Чаще трудности при выполнении возникают у учеников средней школы и старшеклассников. Решебники помогают быстро разбираться с проблемами и получать хорошие оценки:


Можно загрузить ГДЗ по информатике 8 класс по ссылке https://www.vshkole.org/gdz/8-klass/informatika-8klass/.
ГДЗ по информатике 9 класс доступны здесь https://www.vshkole.org/gdz/9-klass/informatika-9klass/
Тут https://www.vshkole.org/gdz/10-klass/informatika-10klass/ представлены ГДЗ по информатике 10 класс.
Решебники структурированы, их удобно использовать. Можно отыскать нужные решения по автору, наименованию или разделу. 


Просмотр видеоуроков
На уроках ученики проходят теорию и практикуются в выполнении тематических упражнений. Чаще практическая работа связана с такими действиями, как: 

  • написание программных кодов, 
  • обработка текстовых данных, 
  • создание мультимедийных файлов, 
  • компьютерное моделирование. 

За выполнение задач можно регулярно получать высокие баллы. Чтобы научиться азам программирования или работы с текстами и таблицами, стоит периодически просматривать обучающие видеоролики в интернете. Многие создатели образовательного контента выкладывают их в общий доступ совершенно бесплатно. 


Практика и еще раз практика
Даже знание теории не поможет получать положительные оценки, если проблемы с ее применением на практике. Чтобы учитель информатики смог оценить навыки, обретенные учеником, последний должен практиковаться. Изученное на уроках стоит постоянно «тестировать» дома. 


На домашнем ПК реально научиться быстро печатать, вставлять в текст формулы и символы, выполнять расчеты в таблицах и работать с базами данных. А несложные программные коды можно писать даже на смартфоне или планшете.


Также стать отличником по информатике помогает посещение IT-курсов для школьников. На них можно получить те навыки, которые не получится «отточить» в общеобразовательной школе. 


 

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