Как подтянуть оценки по информатике в школе: ГДЗ, видеоуроки и много практики

Школьники неразлучны с компьютерами. Они постоянно играют, серфят в интернете, монтируют видео и выполняют другие задачи. Однако им все равно приходится сталкиваться с проблемами в изучении информатики. С первого раза получать хорошие оценки по этой дисциплине удается далеко не всем. На помощь в борьбе за успеваемость приходят ГДЗ, видеоуроки и другие полезные лайфхаки.

Применение готовых домашних заданий

По информатике задают много домашки. Чаще трудности при выполнении возникают у учеников средней школы и старшеклассников. Решебники помогают быстро разбираться с проблемами и получать хорошие оценки:

Можно загрузить ГДЗ по информатике 8 класс по ссылке https://www.vshkole.org/gdz/8-klass/informatika-8klass/ .

ГДЗ по информатике 9 класс доступны здесь https://www.vshkole.org/gdz/9-klass/informatika-9klass/ .

Тут https://www.vshkole.org/gdz/10-klass/informatika-10klass/ представлены ГДЗ по информатике 10 класс.

Решебники структурированы, их удобно использовать. Можно отыскать нужные решения по автору, наименованию или разделу.

Просмотр видеоуроков

На уроках ученики проходят теорию и практикуются в выполнении тематических упражнений. Чаще практическая работа связана с такими действиями, как:

написание программных кодов,

обработка текстовых данных,

создание мультимедийных файлов,

компьютерное моделирование.

За выполнение задач можно регулярно получать высокие баллы. Чтобы научиться азам программирования или работы с текстами и таблицами, стоит периодически просматривать обучающие видеоролики в интернете. Многие создатели образовательного контента выкладывают их в общий доступ совершенно бесплатно.

Практика и еще раз практика

Даже знание теории не поможет получать положительные оценки, если проблемы с ее применением на практике. Чтобы учитель информатики смог оценить навыки, обретенные учеником, последний должен практиковаться. Изученное на уроках стоит постоянно «тестировать» дома.

На домашнем ПК реально научиться быстро печатать, вставлять в текст формулы и символы, выполнять расчеты в таблицах и работать с базами данных. А несложные программные коды можно писать даже на смартфоне или планшете.

Также стать отличником по информатике помогает посещение IT-курсов для школьников. На них можно получить те навыки, которые не получится «отточить» в общеобразовательной школе.