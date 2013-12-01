Вся информация о невзаимозаменяемых токенах (NFT)

Изучаем уникальные цифровые активы по мотивам https://ru.mobilenanny.org/chto-takoe-nevzaimozamenjaemyjj-token-nft.html .

Цифровое искусство, опубликованные колонки текста, спортивные события, вирусные фотографии, мемы. NFT могут существовать в любой форме цифрового контента и в последнее время популярность невзаимозаменяемых токенов взлетела до небес.

Невзаимозаменяемые токены представляют собой неповторимый актив, который существует в глобальной сети и отображается в цифровой книге учёта.

Уникальные цифровые активы обладают особой ценностью благодаря сертификату подлинности. Даже если они есть в интернете, эти активы нельзя легко и бесконечно копировать. Каждый NFT располагается на децентрализованных цифровых платформах на основе технологии блокчейн. Транзакции в блокчейне записываются в цифровой реестр. В этом реестре каждый может посмотреть любую транзакцию NFT, подтверждая право собственности на объект.

Блокчейн поддерживает повторяемые токены, такие как Ethereum и все прочие криптовалюты. Они часто рассматриваются как волатильные и запутанные, но сейчас они набирают популярность в качестве альтернативных денег.

«NFT нельзя дублировать или копировать, их количество ограничено», говорит главный редактор Decrypt Дэниел Робертс. «Это значит, что их нельзя разделить, копировать, менять один на другой».

Определение NFT

Merriam-Webster официально называет данную трёхбуквенную аббревиатуру «Уникальный цифровой идентификатор, который нельзя копировать, менять или делить, который записан в цепочке блоков и используется для подтверждения подлинности и владения конкретным цифровым активом (например, оригинальной версией онлайн-фото или видео)».

«Когда в мировой лексикон попадает новое слово, мы прислушиваемся», говорит главный редактор Merriam-Webster Питер Соколовски. «За последние несколько месяцев NFT быстро вошли в массовую культуру. Команда Merriam-Webster разработала определение этой новой технологии, чтобы легче было понять её смысл».

Почему NFT стали настолько популярными

NFT представляют собой новую платформу покупки и продажи произведений искусства в цифровой форме.

Торговые площадки или биржи NFT интересуют коллекционеров, инвесторов, знаменитостей и всех остальных. С ростом популярности этой технологии, а также с ростом стоимости криптовалют, авторы контента пользуются возможностью продавать свои творения за большие деньги, которые могут достигать десятков миллионов долларов за один NFT.

Новая среда для коллекционеров посредством онлайн-аукционов даёт возможность наладить более тесный контакт между покупателями и авторами.

Авторы контента могут продавать свои работы в любом месте, как и коллекционеры могут получать доступ к мировым рынкам из любой точки земного шара.

Где и как купить NFT?

NFT покупают через торговые площадки онлайн или биржи NFT.

Основанная в 2018 году OpenSea является крупнейшим цифровым рынком мира для NFT и криптографических коллекционных предметов. Также NFT можно приобрести на сайтах Rarible, Superfarm, Ethernity и других.

Детали транзакций на разных сайтах могут немного отличаться, но в целом принцип одинаковый. В течение какого-то время открыт аукцион в блокчейне. Когда NFT получает последнее предложение, сайт соединяется с новым владельцем. Обычно для этого отправляется подтверждённая ссылка на его профиль в пределах торговой площадки.