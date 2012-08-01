Что такое VDS и VPS

Преимущества VDS/VPS в сравнении с виртуальным хостингом:

Полный контроль. Пользователь, являющийся владельцем сайта, становится обладателем прав Administrator (для Windows) или получает права доступа уровня root (для Unix), может менять ОС, устанавливать нужное ПО и производить настройки сервера, исходя из требований конкретного проекта.

Минимум ограничений. Количество доменных зон, сайтов, ssh-ftp-email-пользователей и баз данных имеют ограничения только в рамках ресурсов сервера.

Независимость. Благодаря полной изоляции, все серверы-«соседи» не мешают друг другу, используют индивидуальные IP-адреса и не «перетягивают» ресурсы друг у друга, в то время как на обычном shared-хостинге один и тот же IP-адрес может использоваться несколькими сайтами, а ресурс может быть просто переведён в неизвестном направлении.



Преимущества VPS/VDS в сравнении с физически выделенным сервером

Большая экономия денежных средств.Если сравнить VPS/VDS с физически выделенным сервером, то аренда сервера всё же дешевле аренды такого же по мощности физического сервера, а производительность VPS/VDS даже выше.

Масштабируемость.

Виртуальному серверу можно добавить дополнительный объём ОП, объём жёсткого диска и процессорных ядер, что позволит значительно увеличить мощность виртуального сервера.



Отличия между VPS и VDS:

VPS является выделенным сервером, использующий современную программную технологию виртуализации OpenVZ (или Virtuozzo). VPS-сервер совмещает простоту и гибкость при управлении мощностями выделенного сервера.

VDS – виртуальный выделенный сервер, использующий KVM-виртуализацию, что гарантирует любому пользователю необходимое количество ресурсов на сервере. Это позволяет, исходя из появившихся условий, без посторонней помощи переустановить ОС.



VDS или VPS?

Сравнительная таблица параметров VPS и VDS:

Особенности технологий виртуализации KVM и OpenVZ

VDS/VPS – виртуальные выделенные сервера, предоставляемые пользователю в аренду для размещения сайтов и ПО.В переводе с английского VPS (Virtual Private Server) обозначает виртуальный частный сервер, а VDS (Virtual Dedicated Server) – виртуальный выделенный сервер.В обоих случаях имеется в виду некая виртуальная машина (или несколько), «вращающаяся» на физическом сервере, ресурсы которого находятся полностью в распоряжении пользователя (на уровне администратора/root-пользователя).По своей сути VPS/VDS – это хостинг-услуга, с предоставлением пользователю виртуального сервера с максимальными привилегиями. Причём на отдельном физическом сервере может работать, независимо друг от друга, несколько виртуальных серверов.VPS/VDS фактически эмулируют работу реального физического сервера, с возможностью установки своих ПО и ОС, а также имеется root-доступ.По особенностям функционирования и принципу работы, виртуальный выделенный сервер имеет много сходства с физическим сервером. Он не ограничен количеством размещаемых сайтов, ssh-ftp-email-пользователей, доменных зон и баз данных, а его владелец, обладающий правами администратора, может устанавливать приложения, работать с файлами и выполнять другие операции по аналогии с реальным сервером.На хостинге каждый виртуальный сервер получает свой IP-адрес, который не повторяется и не делится с кем-либо ещё. В случае необходимости пользователю будут предоставлены дополнительные IP-адреса.Несмотря на то, что на одной хост-машине расположено несколько виртуальных серверов, ваш виртуальный сервер работает изолированно (независимо) от других. И сбой в работе «сервера-соседа» никак не скажется на функционировании вашего.Надо отметить, что на виртуальном сервере применимы «технологии защиты от атак DDoS», а в случае необходимости, можно восстановить данные с помощью резервных копий.К минусам использования VPS/VDS можно отнести более высокую стоимость аренды виртуального выделенного сервера при сравнении с виртуальным хостингом. Поэтому необходимо расчётливо подбирать тарифный план.Довольно серьёзные затруднения у пользователей вызывает администрирование виртуального сервера, так как для этого необходимо иметь специальные знания в IT-технологиях.При выборе сервера необходимо исходить из целей его использования. Например, если для работы с ОС Windows необходим удалённый рабочий столик, то необходимо подключиться к VDS с KVM, так как на VPS эту ОС разместить невозможно.Если какое-то ПО не работает на виртуальном хостинге, а его необходимо разместить на сайте, то подойдёт тариф VPS-сервера. При работе с Docker необходимо использовать VDS с KVM, а для поднятия частного VPN вполне хватает VPS.OpenVZ – виртуализация на уровне ОС. На одном физическом сервере размещены все виртуальные сервера, которые запущены из основной ОС сервера на едином Linux-ядре. Это приводит к ограничению выбора дистрибутивов для пользователей.Кроме того, VPS не обладает возможностью запуска нестандартных модулей из-за отсутствия модификации ядра.Зато OpenVZ легко масштабируется и при необходимости смены тарифного плана в большую или меньшую сторону, операцию можно провести даже без перезагрузки сервера. VPS на OpenVZ создают эмуляцию работы физического сервера.KVM-технология, предоставляет полнофункциональный аналог выделенного сервера. Все VDS полностью изолированы друг от друга, каждый контейнер имеет высокую степень приватности и собственное ядро, что даёт возможность осуществить гибкие настройки и преобразования в разных проектах.На KVM VDS можно из своего образа установить любую ОС. VDS подойдёт для игр и организации удалённого рабочего стола в Windows.Но VDS менее гибкие в масштабировании и часто требуется перезагрузка при большинстве действий.OpenVZ между всеми VPS организовывает динамическое распределение ресурсов, то есть соседние сервера и ваш будут находиться в определённой зависимости. И, в случае повышения нагрузки, могут пострадать в кластере все машины.Виртуализация KVM защищает систему от подобной ситуации, благодаря доступности каждому серверу строго определённого количества выделенных ресурсов. Но это отрицательно сказывается на возможности уменьшения дискового пространства, в случае снижения тарифного плана.Из всего сказанного можно сделать вывод, что VPS и VDS отличаются только в методе виртуализации, который оказывает влияние на возможности работы и производительность.На вопрос, можно ли изменить в своей системе VPS на VDS и наоборот, то ответ отрицательный. Это два разных типа услуг и если вам на вашем сервере виртуализация не подходит, то необходимо заказать новый сервер с необходимой виртуализацией и потребовать возвращения денежных средств за неиспользованный трафик на предшествующем сервере.Виртуальный сервер необходим пользователям, сайты которых превысили допустимый ресурс обычного хостинга, а именно: для проектирования, для сетевых служб с высокой степенью нагрузки, для компаний, разрабатывающих проекты, имеющих статус закрытых, а также для тех пользователей и маленьких компаний, которым «не по карману» аренда или покупка физического сервера.