Что такое VDS и VPS
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 12:56
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VDS/VPS – виртуальные выделенные сервера, предоставляемые пользователю в аренду для размещения сайтов и ПО.
В переводе с английского VPS (Virtual Private Server) обозначает виртуальный частный сервер, а VDS (Virtual Dedicated Server) – виртуальный выделенный сервер.
В обоих случаях имеется в виду некая виртуальная машина (или несколько), «вращающаяся» на физическом сервере, ресурсы которого находятся полностью в распоряжении пользователя (на уровне администратора/root-пользователя).
По своей сути VPS/VDS – это хостинг-услуга, с предоставлением пользователю виртуального сервера с максимальными привилегиями. Причём на отдельном физическом сервере может работать, независимо друг от друга, несколько виртуальных серверов.
VPS/VDS фактически эмулируют работу реального физического сервера, с возможностью установки своих ПО и ОС, а также имеется root-доступ.
По особенностям функционирования и принципу работы, виртуальный выделенный сервер имеет много сходства с физическим сервером. Он не ограничен количеством размещаемых сайтов, ssh-ftp-email-пользователей, доменных зон и баз данных, а его владелец, обладающий правами администратора, может устанавливать приложения, работать с файлами и выполнять другие операции по аналогии с реальным сервером.
На хостинге каждый виртуальный сервер получает свой IP-адрес, который не повторяется и не делится с кем-либо ещё. В случае необходимости пользователю будут предоставлены дополнительные IP-адреса.
Несмотря на то, что на одной хост-машине расположено несколько виртуальных серверов, ваш виртуальный сервер работает изолированно (независимо) от других. И сбой в работе «сервера-соседа» никак не скажется на функционировании вашего.
Надо отметить, что на виртуальном сервере применимы «технологии защиты от атак DDoS», а в случае необходимости, можно восстановить данные с помощью резервных копий.
Преимущества VDS/VPS в сравнении с виртуальным хостингом:
- Полный контроль. Пользователь, являющийся владельцем сайта, становится обладателем прав Administrator (для Windows) или получает права доступа уровня root (для Unix), может менять ОС, устанавливать нужное ПО и производить настройки сервера, исходя из требований конкретного проекта.
- Минимум ограничений. Количество доменных зон, сайтов, ssh-ftp-email-пользователей и баз данных имеют ограничения только в рамках ресурсов сервера.
- Независимость. Благодаря полной изоляции, все серверы-«соседи» не мешают друг другу, используют индивидуальные IP-адреса и не «перетягивают» ресурсы друг у друга, в то время как на обычном shared-хостинге один и тот же IP-адрес может использоваться несколькими сайтами, а ресурс может быть просто переведён в неизвестном направлении.
Довольно серьёзные затруднения у пользователей вызывает администрирование виртуального сервера, так как для этого необходимо иметь специальные знания в IT-технологиях.
Преимущества VPS/VDS в сравнении с физически выделенным сервером
- Большая экономия денежных средств.Если сравнить VPS/VDS с физически выделенным сервером, то аренда сервера всё же дешевле аренды такого же по мощности физического сервера, а производительность VPS/VDS даже выше.
- Масштабируемость.
Виртуальному серверу можно добавить дополнительный объём ОП, объём жёсткого диска и процессорных ядер, что позволит значительно увеличить мощность виртуального сервера.
Отличия между VPS и VDS:
- VPS является выделенным сервером, использующий современную программную технологию виртуализации OpenVZ (или Virtuozzo). VPS-сервер совмещает простоту и гибкость при управлении мощностями выделенного сервера.
- VDS – виртуальный выделенный сервер, использующий KVM-виртуализацию, что гарантирует любому пользователю необходимое количество ресурсов на сервере. Это позволяет, исходя из появившихся условий, без посторонней помощи переустановить ОС.
VDS или VPS?
При выборе сервера необходимо исходить из целей его использования. Например, если для работы с ОС Windows необходим удалённый рабочий столик, то необходимо подключиться к VDS с KVM, так как на VPS эту ОС разместить невозможно.
Если какое-то ПО не работает на виртуальном хостинге, а его необходимо разместить на сайте, то подойдёт тариф VPS-сервера. При работе с Docker необходимо использовать VDS с KVM, а для поднятия частного VPN вполне хватает VPS.
Сравнительная таблица параметров VPS и VDS:
Особенности технологий виртуализации KVM и OpenVZ
OpenVZ – виртуализация на уровне ОС. На одном физическом сервере размещены все виртуальные сервера, которые запущены из основной ОС сервера на едином Linux-ядре. Это приводит к ограничению выбора дистрибутивов для пользователей.
Кроме того, VPS не обладает возможностью запуска нестандартных модулей из-за отсутствия модификации ядра.
Зато OpenVZ легко масштабируется и при необходимости смены тарифного плана в большую или меньшую сторону, операцию можно провести даже без перезагрузки сервера. VPS на OpenVZ создают эмуляцию работы физического сервера.
KVM-технология, предоставляет полнофункциональный аналог выделенного сервера. Все VDS полностью изолированы друг от друга, каждый контейнер имеет высокую степень приватности и собственное ядро, что даёт возможность осуществить гибкие настройки и преобразования в разных проектах.
На KVM VDS можно из своего образа установить любую ОС. VDS подойдёт для игр и организации удалённого рабочего стола в Windows.
Но VDS менее гибкие в масштабировании и часто требуется перезагрузка при большинстве действий.
OpenVZ между всеми VPS организовывает динамическое распределение ресурсов, то есть соседние сервера и ваш будут находиться в определённой зависимости. И, в случае повышения нагрузки, могут пострадать в кластере все машины.
Виртуализация KVM защищает систему от подобной ситуации, благодаря доступности каждому серверу строго определённого количества выделенных ресурсов. Но это отрицательно сказывается на возможности уменьшения дискового пространства, в случае снижения тарифного плана.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что VPS и VDS отличаются только в методе виртуализации, который оказывает влияние на возможности работы и производительность.
На вопрос, можно ли изменить в своей системе VPS на VDS и наоборот, то ответ отрицательный. Это два разных типа услуг и если вам на вашем сервере виртуализация не подходит, то необходимо заказать новый сервер с необходимой виртуализацией и потребовать возвращения денежных средств за неиспользованный трафик на предшествующем сервере.
Виртуальный сервер необходим пользователям, сайты которых превысили допустимый ресурс обычного хостинга, а именно: для проектирования, для сетевых служб с высокой степенью нагрузки, для компаний, разрабатывающих проекты, имеющих статус закрытых, а также для тех пользователей и маленьких компаний, которым «не по карману» аренда или покупка физического сервера.
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