Цифровое золото: криптовалюта и крптобиржи
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 17:03
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Криптобиржа – это электронная площадка, где продают и покупают электронные деньги, называемые криптовалютой. Известны такие виды криптовалют: Ethereum, Bitcoin, Ripple, Tether и др. Биржи совершают операции по обмену криптовалют на любую национальную валюту, а также на евро и доллары. Задача «биржевиков» – купить подешевле и продать подороже. В выгодной покупке и продаже криптовалют вам может помочь рейтинг криптобирж.
Заниматься торговлей на такой бирже, можно не вставая из-за стола, но неопытному трейдеру порой не удаётся уловить едва заметное колебание ситуации в ходе торгов, и вовремя выйти из «игры», что может привести к потере всех накоплений. Опытные конкуренты сумеют затянуть новичка в непонятную ситуацию, когда тому кажется, что он получит крупный куш, как вдруг оказывается, что всё совсем наоборот и это был просто хитрый ход.
Требования криптобирж
Поэтому, прежде чем бросаться в пучину торгов на конкретной криптобирже, необходимо поискать информацию о ней и желательно в разных источниках, потому что некоторые отзывы могут быть проплачены заинтересованными лицами. Для регистрации на разных площадках предъявляются и разные требования. Иногда необходимо предъявить фото с паспортом в руке, а также номер телефона и номер электронной почты. Иногда необходимо подтвердить источник доходов.
У большинства площадок имеются сайты на русском языке, но знание английского позволяет легче находить дополнительную информацию и легче ориентироваться в котировках. Начинающему трейдеру необходимо не только знать цену криптовалюты, но и просчитать, что он получит после торгов, с учётом комиссии, забираемой биржей.
Также необходимо учитывать сумму, с которой начинаются торги и сможете ли вы выдержать всю нагрузку торгов или лучше поискать другую площадку, с подходящими стартовыми требованиями и, конечно, расположенную на территории России. Иначе сделку провести не удастся. Нельзя забывать и о хакерах, которые, применяя специальную технику, могут взломать электронный кошелёк и похитить содержимое. Поэтому лучше использовать флешку, которую можно подключить к ПК в необходимый момент, но это может оказаться неудобным, если потребуется быстрота в принятии решения. Поэтому лучше работать с проверенной биржей, обладающей высокой системой безопасности.
Рейтинг криптобирж
Одним из показателей стабильности работы является рейтинг криптобирж. Наиболее объективным является рейтинг, разработанный экспертами МОФТ на основе анализа отзывов сотен тысяч трейдеров, а также изучения внутренних торговых показателей. Рейтинг меняется каждый год, но в 2021 году первые три места заняли Coinbase, Bybit и Binance.
Рассмотрим, благодаря чему эти биржи возглавили ТОП-3 среди всех криптобирж на примере лидера: https://tradersunion.com/ru/preimuschestva-raboty-s-moft/
Coinbase (коин бейс) очень популярна у трейдеров, только начинающих свой путь в мир криптовалют. Биржа проводит операции с Bitcoin, Ripple и др. Её услугами пользуются 43 млн. жителей из 100 стран мира. Впечатляет и общий объём активов, приравненный к 90 млрд. долларов США. Для привлечения новых клиентов, биржа выпускает обучающие программы, в которых доходчиво объясняет весь процесс работы на бирже, что позволяет совершенствовать знания о крипторынке. Минимальный депозит предусматривает две единицы местной валюты (например, 2 чилийских песо).
Из положительных качеств можно отметить простую регистрацию и упрощённый вариант подтверждения данных (верификация). Для активов предусмотрено автономное хранилище, активы пользователей застрахованы, есть виртуальная карта и бесплатный кошелёк. Всё это способствует росту популярности этой криптобиржи и увеличению количества трейдеров, желающих участвовать на ней в торгах криптовалюты.
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