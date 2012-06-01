Топ-5 приложений для работы с текстом на MacBook

Компактность и легкость делают ноутбуки Apple MacBook Air оптимальными для работы и учебы. Их можно использовать дома, брать с собой в офис, в командировку или на прогулку. Благодаря эргономичной клавиатуре и высокой четкости экрана, устройства отлично подходят для написания и редактирования текстовых документов.

Выбрать ПО для работы с текстом на МакБуке пользователь может самостоятельно. Для любого представленного в магазине https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/apple-macbook-air/ Apple MacBook Air доступен широкий выбор платных и бесплатных текстовых редакторов.

Подборка самых удобных и функциональных приложений приведена в тексте ниже.

Microsoft Word

С текстовым процессором от компании Microsoft сложно конкурировать. Его с удовольствием используют владельцы техники, работающей на базе разных операционных систем. Существуют версии MS Word для Android, Windows, IOS, MacOS.

Пользователи MacBook отмечают множество преимуществ текстового редактора. В числе плюсов:

разнообразная подборка инструментов и понятный алгоритм их использования;

возможность вставки в текстовые документы таблиц, картинок и других графических элементов;

совместимость с актуальными форматами текста;

широкие возможности редактирования текста: шрифты, заливки, комментарии, обсуждения;

надежность и защищенность, восстановление несохраненных фрагментов.

iA Writer

Минималистичный текстовый редактор с приятным пользовательским интерфейсом был в почете у пользователей ноутбуков Apple еще до того, как стал кроссплатформенным.

Причины востребованности iA Writer очевидны. Среди них:

Совместимость с облачными хранилищами

Новый файл можно всего в несколько кликов сохранить в «облаке». Удобная статистика

При помощи приложения можно не только подсчитать количество слов и символов, но также определить время чтения. Продуманный режим предварительного просмотра

Посмотреть, как документ будет выглядеть в печатном виде, можно во время ввода текста. Идеальные условия для продолжительного ввода текста

«Режим фокусировки» позволяет пользователю сохранять продуктивность и не отвлекаться от работы.

Чтобы оградиться от отвлекающих факторов, дополнительно можно использовать шумоподавляющие наушники Bose из магазина https://www.moyo.ua/acsessor/ipod_headphones/bose/ .

Pages

У Pages в меру богатый «арсенал» возможностей. Его достаточно для комфортной работы с текстом. В бесплатном приложении можно создавать офисную документацию и макеты различной полиграфической продукции. Благодаря сноскам, фигурам и другим визуальным эффектам доступно быстрое оформление рекламных буклетов, брошюр.

Плюсы Pages:

простое и понятное управление функциями;

совместимость с файлами, созданными при помощи MS Word;

бесплатный доступ;

широкий выбор шаблонов;

возможность совместной работы с другими пользователями;

гибкие параметры доступа к файлам.

Для творческих и деловых заметок есть Bear. Это приложение приносит пользу в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. Для больших текстов и литературных произведений существует Scrivener 3. Единственный его недостаток — отсутствие русскоязычной версии интерфейса.