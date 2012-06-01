Топ-5 приложений для работы с текстом на MacBook
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 16:14
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Компактность и легкость делают ноутбуки Apple MacBook Air оптимальными для работы и учебы. Их можно использовать дома, брать с собой в офис, в командировку или на прогулку. Благодаря эргономичной клавиатуре и высокой четкости экрана, устройства отлично подходят для написания и редактирования текстовых документов.
Выбрать ПО для работы с текстом на МакБуке пользователь может самостоятельно. Для любого представленного в магазине https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/notebooks/apple-macbook-air/ Apple MacBook Air доступен широкий выбор платных и бесплатных текстовых редакторов.
Подборка самых удобных и функциональных приложений приведена в тексте ниже.
Microsoft Word
С текстовым процессором от компании Microsoft сложно конкурировать. Его с удовольствием используют владельцы техники, работающей на базе разных операционных систем. Существуют версии MS Word для Android, Windows, IOS, MacOS.
Пользователи MacBook отмечают множество преимуществ текстового редактора. В числе плюсов:
- разнообразная подборка инструментов и понятный алгоритм их использования;
- возможность вставки в текстовые документы таблиц, картинок и других графических элементов;
- совместимость с актуальными форматами текста;
- широкие возможности редактирования текста: шрифты, заливки, комментарии, обсуждения;
- надежность и защищенность, восстановление несохраненных фрагментов.
iA Writer
Минималистичный текстовый редактор с приятным пользовательским интерфейсом был в почете у пользователей ноутбуков Apple еще до того, как стал кроссплатформенным.
Причины востребованности iA Writer очевидны. Среди них:
- Совместимость с облачными хранилищами
Новый файл можно всего в несколько кликов сохранить в «облаке».
- Удобная статистика
При помощи приложения можно не только подсчитать количество слов и символов, но также определить время чтения.
- Продуманный режим предварительного просмотра
Посмотреть, как документ будет выглядеть в печатном виде, можно во время ввода текста.
- Идеальные условия для продолжительного ввода текста
«Режим фокусировки» позволяет пользователю сохранять продуктивность и не отвлекаться от работы.
Чтобы оградиться от отвлекающих факторов, дополнительно можно использовать шумоподавляющие наушники Bose из магазина https://www.moyo.ua/acsessor/ipod_headphones/bose/.
Pages
У Pages в меру богатый «арсенал» возможностей. Его достаточно для комфортной работы с текстом. В бесплатном приложении можно создавать офисную документацию и макеты различной полиграфической продукции. Благодаря сноскам, фигурам и другим визуальным эффектам доступно быстрое оформление рекламных буклетов, брошюр.
Плюсы Pages:
- простое и понятное управление функциями;
- совместимость с файлами, созданными при помощи MS Word;
- бесплатный доступ;
- широкий выбор шаблонов;
- возможность совместной работы с другими пользователями;
- гибкие параметры доступа к файлам.
Для творческих и деловых заметок есть Bear. Это приложение приносит пользу в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. Для больших текстов и литературных произведений существует Scrivener 3. Единственный его недостаток — отсутствие русскоязычной версии интерфейса.
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