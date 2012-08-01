Лучшие бесплатные фоторедакторы для компьютера

Обработка в качественном фоторедакторе не всегда требует денег. Мы собрали пять лучших программ, в которых можно либо использовать бесплатный период, либо вообще никогда не платить. Каждое приложение из этого списка поможет провести глубокую цветокоррекцию, соединить несколько фотографий в одну и исправить другие дефекты изображения.

Еще больше программ для полноценной обработки фотографий вы можете найти в подборке редакторов фото для ПК.

Содержание:

Luminar AI ФотоМАСТЕР Fotor Affinity Photo Gimp

Luminar AI

Универсальный фоторедактор на основе искусственного интеллекта. Когда вы загружаете изображение, программа сама предлагает подходящие фильтры из каталога AI. Одним щелчком мыши можно изменить цвет всего неба и добавить к нему реалистичные облака, северное сияние или луну. Есть пресет для создания боке (размытия фона) на портретных фотографиях, HDR-эффект для пейзажей и т.д.

Фотографам и всем, кто публикует собственные снимки в соц. сетях, понравится то, как Luminar работает с ретушью. В нем можно сделать брови гуще, удалить пигментные пятна и постакне, сгладить морщины. При этом искусственный интеллект умеет различать озорные веснушки и ненужные дефекты кожи, сохраняет естественную текстуру лица, не выравнивая его до маски. После автоматической обработки можно скорректировать нюансы вручную с помощью маскировочной кисти и ластика.

Плюсы Минусы Сеть распознавания лиц. Корректирует яркость или четкость лиц на групповой фотографии, а фон и окружающие предметы оставляет без изменений. Высокие требования к системе. Без хорошего запаса оперативной памяти и процессора выше Intel® Core i7 будет сильно подвисать. Инструмент AI Structure. «Угадывает» человека и помогает изменять резкость или зернистость снимка, не меняя текстуры кожи. Дорогая лицензия. 6520 рублей единоразово за пакет с ограниченным функционалом. Кроссплатформенный. Работает на Windows и MacOS. Длительный пробный период. Целых 60 дней работает бесплатно.

ФотоМАСТЕР

Простое в управлении приложение с бесплатной демо-версией. Подходит для профессиональной обработки всех видов снимков вплоть до макро и инфракрасных.

Во встроенной коллекции хранится более 100 стильных пресетов и эффектов. К пейзажам можно добавлять солнце или накладывать на изображение эффект HDR, в портретах или городских фотоисториях создавать мистическую атмосферу или стиль киноленты. Популярный в Instagram фильтр пленочного фото тоже есть.

Хорошо проработана в ФотоМАСТЕРе ретушь портретов. Можно не только удалить дефекты кожи или скорректировать черты лица, но даже удлинить ноги, увеличить объем груди или сузить талию. А еще в программе есть функция замены фона и инструмент «Заплатка» для удаления объектов.

Плюсы Минусы Подходит для новичков. Интерфейс полностью на русском языке, хорошо структурирован, вкладки и функции названы понятно. Короткий демо-период. Бесплатная версия действует всего 5 дней. Автоматические режимы коррекции. Анализирует снимок и в один клик удаляет шумы, улучшает яркость, исправляет заваленный горизонт. Универсальный. Поддерживает практически все графические форматы, в т.ч. RAW.

Fotor

Бесплатный и на русском языке. Работает с большинством популярных форматов, включая RAW и стандартные JPEG, BMP, PNG.

В редакторе есть инструменты, чтобы улучшить портретное фото, сделать коллаж, обработать инфракрасную фотографию и сделать из нескольких снимков эффект двойной экспозиции. Пейзажные фотографии можно переводить в HDR, а изображения с плохим освещением делать ярче в автоматических режимах — «Дождь», «Закат», «Ночная съемка».

Плюсы Минусы Коллекция из 60+ фильтров. Они автоматически переведут ваш снимок в карандашный эскиз, сепию, акварельный рисунок и т.д. Не подойдет для совсем слабых ПК. Программа будет виснуть, придется перезапускать проект. Инструмент Batch. Фотографии можно обрабатывать пакетом. Не русифицирована. Меню полностью на английском — пользователям без знания языка будет сложно. Эффект боке. С помощью опции Tilt-Shift легко сделать фокус на объекте, а задний план размыть. Навязчивая реклама. Пока вы не купите платную версию, рекламные баннеры будут следовать за вами по всем этапам обработки.

Affinity Photo

Профессиональное ПО, в котором можно работать с неограниченным количеством слоев. Предлагает инструменты для глубокой ретуши портретов: вы сможете сглаживать текстуру кожи, осветлять и удалять пятна, работать над пластикой лица. При этом обработка идет неразрушающим методом. Это значит, что каждая версия снимка запоминается в кеше программы, и вам не нужно будет удалять верхние слои, чтобы вернуть один из нижних.

Особенностью Affinity Photo можно назвать ее способность создавать идеальные панорамы. Как это происходит? При соединении нескольких фотографий берется средняя перспектива, все снимки выравниваются относительно друг друга и получается общая гармоничная картинка.

Плюсы Минусы Кроссплатформенный. Редактор работает на Windows, MacOS и iPad. Ограниченная установка на Windows. На версиях ниже 7 (обновленной) не запустится. Совмещенный фокус. Чтобы получить идеально четкую картинку движущегося объекта, программа использует несколько снимков и собирает из них один. Высокие требования к компьютеру. Чтобы работать стабильно, редактору нужна мощная видеокарта и почти гигабайт свободного места на диске. Библиотека типографских дизайнов. Текст можно накладывать в разных стилях и направлениях — по контуру объекта, волной и т.д. Дорогая лицензия. 4990 рублей за полный пакет единоразово. Бесплатный пробный период. Новые пользователи могут опробовать функционал программы в течение месяца. Не подходит для новичков. Сложный интерфейс требует долгого изучения и больше адаптирован для профессионалов.

GIMP

Полностью бесплатное приложение с открытым кодом, которое понравится всем, кто любит покопаться в настройках и поиграть с плагинами. В программе можно создавать анимацию, чертить карандашами, рисовать кистями. Для редактирования фото есть настройки яркости и цвета, функция объединения нескольких фото в одно.

GIMP умеет работать с несколькими слоями, как профессиональный фоторедактор. Каждый из слоев можно обрабатывать отдельно — выделять объекты на снимках и вырезать их, применять фильтры, накладывать графику, исправлять перспективу. Если скачать дополнительные плагины, программа сможет клонировать части изображений, читать RAW-файлы, получит еще больше фильтров в библиотеку.

Расширения от сторонних разработчиков могут быть ненадежны или содержать вирусы. «Кривой» код способен вывести из строя всю программу. Перед тем, как использовать новую фичу для GIMP, сохраните проект.

Плюсы Минусы Компактный. Занимает мало места на жестком диске. Устаревший интерфейс. Видимо, на внешнем виде приложения сказалось то, что проект некоммерческий и не имеет цели себя «продать». Кроссплатформенный. Работает на Windows и Linux. Только ручная настройка цветокоррекции. Автоматические режимы улучшения фотографий отсутствуют. Универсальный. Подходит для решения задач в сфере фотообработки, дизайна, анимации. Проблемы с обратной связью. Нет тех. поддержки на русском языке.

Заключение

Если вы не готовы штудировать руководства по программам, но хотите получить весь набор профессиональных функций для обработки фото, используйте ФотоМАСТЕР. Он достаточно простой и не заставит ваш компьютер гудеть от переутомления, но при этом поможет скорректировать все особенности освещения, кожи и фона, какие потребуются.