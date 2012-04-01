Kiexo – новый форекс брокер
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 19:44
- Просмотров: 103
В настоящее время всё большую популярность приобретают разного рода брокерские компании, которые предлагают всем желающим поучаствовать в торгах при покупке акций, материалов, металлов и др. Короче всё то, что можно купить подешевле, а со временем перепродать подороже и на разнице получить определённую выгоду.
Одной из таких компаний является брокер Kiexo.
Появление этого брокера на биржевом рынке оказалось довольно удачным, так как количество её клиентов уже исчисляется десятками тысяч и продолжает расти.
Чтобы разобраться в причинах такого успеха, необходимо более детально рассмотреть структуру управления и предлагаемые услуги.
Всю эту информацию можно получить, просто заглянув на сайт компании Kiexo.com.
Кроме английского в описании сайта предусмотрены профессиональные переводы ещё на шесть языков, включая русский. Это говорит о возможности охвата широкой аудитории по всем континентам, с оговоркой, что в некоторых странах, таких как: США, Северная Корея, Иран и Сирия, ввиду их законодательства, Kiexo не вступает ни в какие контакты. Но для жителей остального мира компания открыта полностью.
Для связи с представителями брокера представлен номер телефона, а для входа необходимо воспользоваться «Войти», после чего необходимо внести средства для получения права участвовать в торговых операциях на сайте.
Для этого имеется кнопка «Создать счёт». После чего появляется специальная регистрационная анкета, в которую, кроме данных о себе, необходимо указать вид используемой при расчёте валюты.
Основные положения
Особое внимание необходимо уделить графе, в которой предлагается подтвердить своё согласие с Политикой конфиденциальности, политикой исполнения, положениями и условиями, AML и Политикой раскрытия рисков.
Это основополагающие положения и их необходимо тщательно изучить, во избежание появления в дальнейшем каких-либо недоразумений при работе с компанией.
К сожалению, вся эта информация представлена на английском языке, так что придётся воспользоваться услугами профессионального переводчика, который в совершенстве знает особенности технических выражений, значение словосочетаний и транскрипций.
Как и в других брокерских компаниях, Kiexo имеет свою рекламную страничку, на которой описаны условия сотрудничества с ней и представлен весь комплект инструментов, а также предлагается поддержка квалифицированных аналитиков.
Чтобы заинтересовать клиентов брокер предлагает проводить инвестирование на ваших условиях. Это означает, что трейдер может торговать, используя только свои навыки в этой области, но может обратиться за помощью к специалисту, в случае нехватки опыта или попадания в незнакомую, связанную с риском, ситуацию.
Это способствует развитию более тесного контакта с консультантом и, в случае успеха на торгах, приводит к более доверительны отношениям с самой компанией.
На рекламной заставке предлагаются инструменты, которыми можно торговать: это акции энергетические товары, валюты, индексы, сырьевые товары и цифровые валюты (криптовалюты).
Чтобы выделиться из общего потока брокерских компаний, Kiexo создала для трейдинга свою платформу KX TRADER, которая подходит для таких типов трейдеров как: смартфоны, планшеты и ПК, работающие на ОС Android или iOS.
Также брокер имеет свой веб-трейдер, который позволяет без скачивания открыть терминал, используя любой браузер.
Для того, чтобы понять, как работает компания Kiexo и проверить её благонадёжность, необходимо, всё-таки на ней поторговать. Иначе вы никак не проверите скорость выполнения сделок, а также отсутствие проскальзывания.
Проскальзывание (отклонение цены) – это разница между совершённой и заключённой ценами.
Во многих брокерских компаниях на скорость сделки влияет фактор времени передачи информации.
При нажатии кнопки Sell или Buy начинается проверка параметров сделки терминалом и только потом происходит сама сделка. Если у вас низкая скорость интернета, то ваш запрос может просто «отстать» от реального положения на рынке и, вместо прибыли вы окажитесь в минусе.
Поэтому консультации специалистов Kiexo могут помочь более правильно распорядиться вашими средствами и избежать отрицательного проскальзывания.
Преимущества Kiexo
К преимуществам этого брокера можно отнести наличие 8 доступных счетов. Правда для начинающих игроков предусмотрен только один аккаунт, имеющий депозит от $250. Остальные счета предназначены для тех участников, которые обладают серьёзными капиталами, имеют серьёзную подготовку и опыт работы на рынке.
К недостаткам Kiexo можно отнести отсутствие на сайте демо-счёта и обучающего материала для новичков, что заставит неопытных трейдеров чаще обращаться к консультантам компании или самостоятельно обучаться всеми доступными способами.
Однако неправильная трактовка найденной информации в литературе или в интернете, может привести к ошибкам при торговле на сайте и, в конечном итоге, привести к финансовым потерям.
Поэтому лучше обратиться в службу поддержки. Её аналитики круглосуточно, кроме выходных, оказывают компетентную помощь всем желающим.
Надо отметить, что такие услуги оказывают далеко не во всех компаниях. Так что такое отношение к трейдерам только поднимает престиж Kiexo.
Задать интересующие вопросы специалистам можно на сайте Kiexo.com по телефону, через онлайн-чат или электронную почту.
В качестве аналитических инструментов брокер также предлагает: калькулятор Фибоначчи, экономический календарь и калькулятор пивот-уровней.
Изучив представленную информацию, можно прийти к заключению, что брокер KIEXO, больше подходит для опытных трейдеров, имеющих солидный денежный запас, что позволяет участвовать в торгах «по-крупному», а следовательно, и получать большую прибыль.
Рекламное представление в сети сделано довольно профессионально, отзывы о компании в, большинстве случаев, положительные. Так что можно сделать вывод, что Kiexo вполне надёжный посредник, но только вам решать, будете вы работать с этим брокером или нет.
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