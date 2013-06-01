Для чего нужен VPN-сервис
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 17:08
- Просмотров: 139
Если раньше свои личные записи большинство людей хранили в тетрадях, то теперь всё большую популярность приобретают хранилища в виде SSD-дисков, флешек или облака в интернет-пространстве. Причём, в большинстве случаев, хозяева информации стараются понадёжнее её спрятать от посторонних глаз и даже зашифровать отдельные тексты. Особенно это касается результатов научных разработок. Да и просто личная информация, афишировать которую человек не хотел бы, тоже требует хорошей защиты от чужого посягательства.
А что, если у вас высокая активность в интернет-сети, то как в таком случае защититься от непрошенных «гостей»? И здесь на помощь может прийти виртуальная частная сеть, более известная под аббревиатурой VPN. Её сервисы присутствуют во многих странах, а в России можно подключить даже, так называемый, русский VPN бесплатно.
После подключение к VPN-серверу ваш интернет-трафик перенаправляется через «зашифрованный тоннель», который создаётся методом аутентификации ПК (сравнение паролей), с использованием протокола шифрования.
Сам процесс довольно сложный – перед отправкой все данные делятся на части (пакеты) и каждый «оборачивается» во внешний пакет, который подвергается шифрованию методом инкапсуляции (механизм сокрытия поведения внутреннего компонента).
При поступлении данных на VPN-сервер, внешняя оболочка удаляется с помощью дешифрования, а вместо вашего IP-адреса указывается IP-адрес VPN-сервиса, к которому вы подключены, а он может находиться даже в другой стране.
Таким образом, доступ к вашей информации оказывается закрытым для любых правительственных служб и агентств.
А всё благодаря тому, что после подключения к виртуальной частной сети ваш IP-адрес меняется и обнаружить местонахождение пользователя невозможно, также как становится невозможным идентифицировать его личность. И даже хакеры не смогут подобраться к вашей информации, им не помогут ни поддельные Wi-Fi сети, ни сниффинг пакетов (захват пакетов), ни атаки через посредника.
VPN защитит даже при подключении к какой-нибудь ненадёжной сети, такой как бесплатная публичная сеть Wi-Fi.
Так как VPN-приложение работает в фоновом режиме, то ваша конфиденциальность будет под постоянной защитой.
На территории России имеется доступ к таким бесплатным серверам, как Free VPN for You, Free Open VPN и другие, но наиболее удачным является Whoer VPN, больше известный как русский ВПН сервис, с российским IP.
В чём же его преимущества? Давайте разберёмся.
Роскомнадзор России, по каким-то причинам, может заблокировать доступ к интересующим вас сайтам, используя анализ вашего IP-адреса, а для иностранцев и жителей некоторых стран СНГ даже закрыты такие российские сайты как «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Чтобы воспользоваться такой безобидной информацией, им необходимо иметь российские IP-адреса, поэтому подключение ВПН даёт возможность обойти блокировки на основе местонахождения и получить доступ к российским веб-сайтам из любой страны.
С помощью ВПН-сервиса можно получить российский айпи-адрес, который поможет зашифровать вашу информацию в интернете, защитит само подключение и откроет доступ к ранее закрытым веб-сайтам.
ВПН-сервис даёт возможность не только использовать всю мощь интернета, но и делает вас «незамеченным» в сети, так как в программе для Windows работает опция с 256-битным шифрованием, что гарантирует защиту устройства от вирусов, хакеров и правительственного контроля. Русский ВПН бесплатно, в том числе, может предоставить все те же функции, что и платный ВПН.
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВПН-СЕРВИСА ОСОБЕННО ПОЛЕЗНО:
- В публичных местах, где предлагается услуга бесплатного Wi-Fi (кафе, аэропорты и др.)
- При просмотре фильмов и ТВ онлайн с помощью стриминговых сервисов HBO, Hulu, Amazon и Netflix без ограничений.
- В путешествиях. Даже за рубежом вы можете пользоваться интернетом, словно вы и не выходили из дома.
- Во время онлайн-игр. ВПН позволяет получить доступ к заблокированным в вашей сети играм, а также защитит устройство от DDoS-атак, уменьшит задержку и время ответа сервера (пинг).
- При обмене файлами. При работе с Р2Р-файлами другие пользователи видят ваш IP-адрес и могут повлиять на загрузки, но подключение ВПН скрывает ваши «координаты» и позволяет скачивать файлы, не боясь быть обнаруженным.
- Во время покупок. Цены на одни и те же товары в интернет-магазинах для покупателей из разных стран сильно отличаются. ВПН позволяет сделать заказ из наиболее дешёвого региона и значительно сэкономить.
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