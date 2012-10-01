Генеральный директор Microsoft продемонстрировал Surface Duo главному редактору Yahoo Finance

Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS — Brian Sozzi (@BrianSozzi) January 12, 2020

Во время беседы с главным редактором Yahoo Finance Брайаном Соцци Наделла продемонстрировал Surface Duo, который он сейчас постоянно использует.Surface Duo является лишь частью двухстороннего подхода, который Microsoft выберет для устройств с двумя экранами в конце этого года. Компания также имеет Surface Neo, двухэкранный ПК, который будет работать под управлением Windows 10X, который должен быть выпущен вместе с Surface Duo.Ожидается, что Surface Duo и Surface Neo будут выпущены в праздничный сезон 2020 года.