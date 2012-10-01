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Генеральный директор Microsoft продемонстрировал Surface Duo главному редактору Yahoo Finance

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:48
  • Просмотров: 112


Во время беседы с главным редактором Yahoo Finance Брайаном Соцци Наделла продемонстрировал Surface Duo, который он сейчас постоянно использует.



Surface Duo является лишь частью двухстороннего подхода, который Microsoft выберет для устройств с двумя экранами в конце этого года. Компания также имеет Surface Neo, двухэкранный ПК, который будет работать под управлением Windows 10X, который должен быть выпущен вместе с Surface Duo.

Ожидается, что Surface Duo и Surface Neo будут выпущены в праздничный сезон 2020 года.
Илья Источник:
twitter.com/BrianSozzi
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