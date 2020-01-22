Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:15
- Просмотров: 132
Microsoft выпустила предварительную версию SDK для Surface Duo и обсудила предстоящие предварительные версии для Windows 10X.
Microsoft объявила о выпуске предварительной версии SDK для Surface Duo. Microsoft заявляет, что предварительная версия SDK позволяет разработчикам увидеть, как они могут воспользоваться преимуществами работы с двумя экранами, в том числе:
• Нативные API-интерфейсы Java для поддержки двухэкранных разработок для устройства Surface Duo, включая DisplayMask API, Hinge Angle Sensor и новые возможности устройства;
• Эмулятор Android с предварительной версией образа Surface Duo, интегрированного в Android Studio, чтобы вы могли протестировать свое приложение без физического устройства. Эмулятор имитирует позы, жесты, угол поворота, имитирует шов между двумя экранами и многое другое. Microsoft продолжит добавлять функциональность с течением времени;
• Требования: Для Android Studio и Android Emulator;
Разработчики также увидят предрелизную версию Windows SDK, которая поможет разработать контент для Windows 10X в ближайшие недели. Цель Microsoft - выпустить Microsoft Emulator 11 февраля и поделиться новыми API для поддержки двух экранов, дополнительной документацией и примерами кода, включая:
• Нативные API-интерфейсы Windows для разработки двух экранов, позволяющие вашему приложению охватывать два экрана, определять положение петель и использовать преимущества Windows 10X;
• Microsoft Emulator представляет собой двухэкранный эмулятор Hyper-V, поэтому вы можете развернуть существующие приложения на Universal Windows Platform (UWP) и Win32 и протестировать их в одно- и двухэкранных сценариях. Эмулятор имитирует физическое устройство, чтобы вы могли видеть, как ваши приложения взаимодействуют с Windows 10X;
• Требования: Последняя сборка Windows Insiders Preview 64-битной Windows 10 (Pro, Enterprise, или Education), 64 битный процессор с 4 ядрами, минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ ОЗУ), Hyper-V и выделенный графический процессор с поддержкой Direct X 11.0 или более поздней версии;
Кроме того, Microsoft анонсировала новые веб-стандарты, чтобы обеспечить двухэкранный опыт для веб-сайтов на Android и Windows 10X.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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