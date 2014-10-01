Обновления прошивки Surface Dock не работают с Surface Pro X

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Если вы используете Surface Dock с Surface Pro X и не можете обновить прошивку, то вы не одиноки. В потоке Reddit, обсуждающем проблемы с Surface Dock и Surface Pro X, пользователь указал, что прошивка для Surface Dock не может быть обновлена с помощью ARM-планшета. Причина кроется в отсутствии поддержки ARM64 пакетом обновлений.Если вы загрузите и попытаетесь запустить последний пакет обновлений прошивки с сайта поддержки Microsoft, то увидите следующее сообщение об ошибке на Surface Pro X:Единственный способ обойти это — использовать другой Surface для установки обновления прошивки, прежде чем возобновить использование Surface Dock с Surface Pro X. Последними устройствами, которые получили официальную поддержку с обновлением Surface Dock, были Surface Pro 7 и Surface Laptop 3, согласно заметкам о выпуске Microsoft.Узнать другие подробности можно здесь