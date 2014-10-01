Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Обновления прошивки Surface Dock не работают с Surface Pro X

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:53
  • Просмотров: 57


Если вы используете Surface Dock с Surface Pro X и не можете обновить прошивку, то вы не одиноки. В потоке Reddit, обсуждающем проблемы с Surface Dock и Surface Pro X, пользователь указал, что прошивка для Surface Dock не может быть обновлена с помощью ARM-планшета. Причина кроется в отсутствии поддержки ARM64 пакетом обновлений.

Если вы загрузите и попытаетесь запустить последний пакет обновлений прошивки с сайта поддержки Microsoft, то увидите следующее сообщение об ошибке на Surface Pro X:

Этот установочный пакет не поддерживается этим типом процессора. Свяжитесь с продавцом вашего продукта.


Единственный способ обойти это — использовать другой Surface для установки обновления прошивки, прежде чем возобновить использование Surface Dock с Surface Pro X. Последними устройствами, которые получили официальную поддержку с обновлением Surface Dock, были Surface Pro 7 и Surface Laptop 3, согласно заметкам о выпуске Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила обновление для Surface Dock

Microsoft выпустила обновление для Surface Dock

Microsoft выпустила новую версию Surface Tools

Microsoft выпустила новую версию Surface Tools

Microsoft выпустила обновление прошивки для Surface Pro 3

Microsoft выпустила обновление прошивки для Surface Pro 3

Microsoft выпустила новые прошивки для Surface Pro 2 и Surface Pro 3

Microsoft выпустила новые прошивки для Surface Pro 2 и Surface Pro 3

Microsoft выпустила новую прошивку для Surface Pro 3

Microsoft выпустила новую прошивку для Surface Pro 3




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 2
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
+7  
Новостей: 11315
+1  
Комментариев: 39405
+29  
Пользователей: 9379