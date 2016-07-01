В сеть попали тесты Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 03:05
- Просмотров: 175
Одним из ПК, который отсутствовал на прошлогоднем Surface Event, был новый Surface Book. Действительно, это единственный портативный Surface, который до сих пор использует процессор Intel Core восьмого поколения, и ему уже более двух лет. Вполне вероятно, что мы увидим весеннее обновление, и теперь появилось несколько ориентиров для того, что вполне может быть Surface Book 3.
В частности, есть два из них, использующих кодовое имя EV2. Оба теста показывают, что процессором будет Intel Core i7-1065G7, а это означает, что он будет использовать процессоры Intel Ice Lake, такие же, как в Surface Pro 7 и Surface Laptop 3.
Another config with :— _rogame (@_rogame) January 29, 2020
i7-1065G7
GTX 1650 Max Q pic.twitter.com/K4LOPqmJOR
В качестве графики будут выступать GeForce GTX 1650 Max-Q и 1660 Ti Max-Q, если предположить, что тесты точные, поскольку они могут не отражать точные характеристики (в этом и заключается утечка тестов). Это неудивительно, поскольку 1650 и 1660 являются преемниками 1050 и 1060, двух графических процессоров, которые в настоящее время находятся в Surface Book 2. Некоторые надеялись на графику RTX, но, видимо, это не так. Если Microsoft сделает то же самое, что и с Surface Book 2, то 1650 будет в 13.5-дюймовой модели, а 1660 Ti будет в 15-дюймовой модели.
Здесь нет никаких сюрпризов, поэтому нет никаких оснований сомневаться в подлинности двух тестов.
Илья Источник:
twitter.com/_rogame
twitter.com/_rogame
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