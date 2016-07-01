В сеть попали тесты Surface Book 3

Another config with :



i7-1065G7

GTX 1650 Max Q pic.twitter.com/K4LOPqmJOR — _rogame (@_rogame) January 29, 2020

Одним из ПК, который отсутствовал на прошлогоднем Surface Event, был новый Surface Book. Действительно, это единственный портативный Surface, который до сих пор использует процессор Intel Core восьмого поколения, и ему уже более двух лет. Вполне вероятно, что мы увидим весеннее обновление, и теперь появилось несколько ориентиров для того, что вполне может быть Surface Book 3.В частности, есть два из них, использующих кодовое имя EV2. Оба теста показывают, что процессором будет Intel Core i7-1065G7, а это означает, что он будет использовать процессоры Intel Ice Lake, такие же, как в Surface Pro 7 и Surface Laptop 3.В качестве графики будут выступать GeForce GTX 1650 Max-Q и 1660 Ti Max-Q, если предположить, что тесты точные, поскольку они могут не отражать точные характеристики (в этом и заключается утечка тестов). Это неудивительно, поскольку 1650 и 1660 являются преемниками 1050 и 1060, двух графических процессоров, которые в настоящее время находятся в Surface Book 2. Некоторые надеялись на графику RTX, но, видимо, это не так. Если Microsoft сделает то же самое, что и с Surface Book 2, то 1650 будет в 13.5-дюймовой модели, а 1660 Ti будет в 15-дюймовой модели.Здесь нет никаких сюрпризов, поэтому нет никаких оснований сомневаться в подлинности двух тестов.