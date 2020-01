Компания Microsoft обновила некоторые версии Surface.• Surface Integration – System devices (19.62.139.0) улучшает сценарии яркости дисплея и улучшает интеграцию между системными службами;• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.58.48.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics Extension (26.20.100.7641) улучшает стабильность и производительность графики и улучшает интеграцию между системными службами;• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics – Display adapters (26.20.100.7641) улучшает стабильность графики и производительность;• Intel(R) Smart Sound Technology (intel(R) SST) Audio Controller - System devices (10.24.0.3316) улучшает производительность звука;• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED – System devices (10.24.0.3316) улучшает производительность звука;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука;• Realtek Device Extension (6.1.0.2) улучшает интеграцию между системными службами;• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.8846.1) улучшает производительность звука;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Light Sensor – System devices (1.35.139.0) улучшает баланс и контраст света системы;• Intel(R) Management Engine Interface - System devices (13.0.1319.1) улучшает стабильность системы;• Surface RETIMER – Firmware (0.36.0.0) улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (7.100.140.0) улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (1.2134.140.0) улучшает стабильность системы;• Surface Light Sensor – System devices (1.35.139.0) улучшает баланс и контраст света системы;• Surface Integration – System devices (18.50.139.0) улучшает сценарии яркости дисплея и улучшает интеграцию между системными службами;• Surface Integration Service Device – System devices (5.91.139.0) улучшает интеграцию между системными службами;• Realtek Device Extension (6.1.0.2) улучшает производительность звука;• Realtek High Definition Audio - Sound, video, and game controllers (6.0.8846.1) улучшает производительность звука;• Realtek Hardware Support Application - Software components (11.0.6000.92) улучшает производительность звука;• AMD Micro PEP Device - System devices (1.0.25.0) улучшает стабильность системы;• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter (26.20.12041.2) улучшает стабильность и производительность системы;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17017.115) улучшает подключение Bluetooth;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17017.115) решает проблемы с подключением Wi-Fi;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17017.115) улучшает подключение Bluetooth;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17017.115) решает проблемы с подключением Wi-Fi;