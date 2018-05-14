Microsoft Surface Hub 2X отложен и, возможно, отменен
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:28
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Еще в мае 2018 года Microsoft произвела большой фурор, анонсировав Surface Hub 2. Аппаратное обеспечение было продолжением успешного Surface Hub, но компания продвигала программное и аппаратное обеспечение в новом амбициозном направлении.
Новое оборудование имело две ключевые функции: оно поворачивалось на 90 градусов, и вы могли связать несколько дисплеев вместе в виде плиток. С дисплеем с высоким разрешением, USB-C, высококлассным процессором и многим другим, встроенным в современный дисплей, было много волнения по поводу более доступного дисплея конференц-зала Microsoft.
Но по мере того, как повествование продолжалось в последующие недели и месяцы, Microsoft немного отступила и сказала, что они действительно поставят два концентратора второго поколения, 2S и 2X. В 2S были удалены некоторые отличительные особенности 2X, такие как вращающийся дисплей и плитки, но сохранялся общий вид и ощущение ранее анонсированного Surface Hub 2.
Это подводит нас к сегодняшнему дню, когда люди, знакомые с планами компании, указали, что Microsoft отменила или значительно отложила Surface Hub 2X. На самом деле, если вы вернетесь и посмотрите на анонс, Microsoft вытащила видео Surface Hub 2, а другие ресурсы, связанные с 2X, были удалены.
Брэд Симс получил следующий комментарий от Microsoft: «Мы ведем постоянный диалог с нашими клиентами по Hub и работаем над согласованием дорожной карты, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности. Двумя главными приоритетами для Hub в 2020 году являются развертывание 85-дюймового устройства и развертывание обновления ОС, включающего многие основные функции, которые клиенты запрашивали с момента запуска Surface Hub 2S, включая бесплатное улучшение ИТ-интеграции, развертывания и управления для всех устройств версии 1 Hub и Hub 2S. У нас будет больше информации в ближайшие месяцы».
Surface Hub остается ключевым компонентом семейства Surface, и 2S не исчезнет в ближайшее время. Те, кто знаком с планами компании по отмене Hub 2X, упомянули одну потенциальную причину, заключающуюся в том, что разработка Windows Core OS идет не так гладко, что вызывает задержки для некоторых реализаций.
Узнать другие подробности можно здесь.
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