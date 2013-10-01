Компания Microsoft не уверена, что когда-нибудь выпустит Surface Hub 2X
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:52
- Просмотров: 112
Не так давно Microsoft прояснила судьбу устройства Surface Hub 2X, которое должно было выйти в 2020 году вместе с новой ОС, обеспечивающей такие уникальные функции, как плитки, динамическое вращение и многое другое. На вебинаре, предназначенном для клиентов и торговых посредников, Microsoft заявила, что акцент релиза Surface Hub 2X сместился на поставку 85-дюймового Surface Hub 2S.
Первоначально Microsoft планировала поставлять Surface Hub 2X с Windows Core OS, модульной платформой, на которой базируются как HoloLens 2, так и Surface Neo. К сожалению, похоже, что эти планы уже отложены. Некоторые из уникальных функций, рекламируемых как часть 2X, теперь появятся в 2S в виде обновления программного обеспечения, которое будет основано на существующей Windows 10 Team.
Основная причина, по которой Microsoft разделила Surface Hub 2 на две редакции, заключалась в том, что Windows Core OS не была чем-то, что Microsoft могла бы предоставить в виде беспроводного обновления, поскольку она сильно отличается от Windows 10 Team. Теперь, когда Microsoft отложила появление Windows Core OS в Surface Hub, необходимость в Surface Hub 2X отпала.
В настоящее время Surface Hub V1 и Surface Hub 2S работают под управлением Windows 10 Team версии 1703, выпущенной почти три года назад. Теперь, когда Windows Core OS не появится в ближайшее время, Microsoft обновит Windows 10 Team для Surface Hub 1 и 2s, а также представит такие функции, как плитки и вращение. Это очень хорошая новость для существующих клиентов Surface Hub.
Windows Core OS для Hub мертва?
Ответ не совсем понятен. Сама Microsoft не уверена, будет ли она поставлять Surface Hub 2X в будущем, заявляя, что она «может или не может» сделать это в какой-то момент в будущем. Похоже, что она оставляет дверь открытой, но ясно, что в ближайшее время нет планов перевести Surface Hub на Windows Core OS, и вместо этого она сосредоточен на обновлении Windows 10 Team с новыми функциями и улучшениями.
"may or may not" pic.twitter.com/Ftx7WDGeQW— WalkingCat (@h0x0d) February 2, 2020
Теперь возникает вопрос: почему Microsoft отложила планы по выпуску Windows Core OS на Surface Hub 2? У Зака Боудена нет конкретного ответа, однако в декабре ему сказали, что версия Windows Core OS, которая разрабатывалась для Surface Hub 2X, устарела, но мы все еще можем увидеть поставку Surface Hub 2X с Windows 10X в будущем. Зак не знает, так ли это сейчас.
Можно предположить, что Microsoft просто не считает необходимым переводить Surface Hub на Windows Core OS. Windows Core OS — это легкая платформа, которая прекрасно работает на мобильных устройствах, таких как Surface Neo и HoloLens 2. Несмотря на преимущества Windows Core OS на любом устройстве, Microsoft не отдала приоритет Surface Hub 2.
Кроме того, возможно, что разработки под Windows Core OS Windows ядром операционной систем отстает, но это не объясняет устаревание варианта Windows Core OS, который создавался для Surface Hub 2. Будет интересно посмотреть, увидим ли мы Surface Hub на базе Windows 10X. Microsoft может даже захотеть дождаться Surface Hub 3, прежде чем пытаться включить Surface Hub в семейство Windows Core OS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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