Surface Duo замечен в общественном транспорте

Еще в октябре Microsoft анонсировала Surface Duo, но подтвердила, что устройство выйдет не раньше праздничного сезона 2020 года. Тем не менее, похоже, что это может быть не так, поскольку первый Surface Duo был замечен в общественном транспорте вчера.Как сообщил пользователь под ником «Israel Rodriguez», Surface Duo был замечен в Vancouver SkyTrain. Первое, на что следует обратить внимание, это добавление фронтальной вспышки, которой не было в прототипе, представленном на Surface Event. Microsoft также добавила одну фронтальную камеру вместе со вспышкой, и похоже, что компании удалось улучшить устройство, так как телефон выглядит тоньше прототипа. К сожалению, нет изображения, показывающего заднюю часть устройства, поэтому никто не может подтвердить, будет ли устройство иметь тыловую камеру или нет.Компания, возможно, уже определилась с окончательным дизайном и количеством камер, поскольку она начала тестирование Surface Duo для запуска. Это может означать, что мы сможем заполучить устройство до праздничного сезона 2020 года, первоначально установленного Microsoft.