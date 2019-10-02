Прошивка Surface Dock скоро будет выпущена для Surface Pro X
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:54
- Просмотров: 90
Вскоре команда разработчиков Microsoft Surface Dock выпустит прошивку для поддержки Surface Pro X, чтобы пользователи устройства 2-в-1 могли напрямую запускать Microsoft Surface Dock Firmware Update. В настоящее время обновление прошивки на Surface Dock доступно на любом поддерживаемом устройстве Surface, включая Surface Pro 3, Surface Pro 4, Surface Pro (5th Gen), Surface Pro 6, Surface Pro 7, Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Laptop 3, Surface Book, Surface Book 2 и Surface Go. Последняя прошивка Surface Dock, выпущенная в октябре 2019 года, добавила поддержку Surface Pro 7 и Surface Laptop 3.
В настоящее время при обновлении прошивки Microsoft Surface Dock на Surface Pro X появляется следующее сообщение об ошибке: «Этот установочный пакет не поддерживается этим типом процессора. Обратитесь к продавцу вашего продукта».
После завершения дополнительных инженерных работ, необходимых для обновления компонентов на базе процессора ARM64, в ближайшие недели будет выпущена новая версия Microsoft Surface Dock Firmware Update.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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