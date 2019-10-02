Surface Laptop 3 имеет дефект дизайна
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:34
- Просмотров: 71
Согласно различным сообщениям на форуме, похоже, что Surface Laptop 3 имеет дефект дизайна. Некоторые пользователи Laptop 3 сообщили, что видели тонкие трещины на экране, которые были неожиданностью для них, поскольку ноутбук не уронили и не обработали так, чтобы он мог сломать экран.
Microsoft не ответила на жалобы, но некоторые предположили, что это может быть связано с алюминиевым корпусом. Surface Laptop 3 стал первым ноутбуком от Microsoft, который предлагается как с мягкой отделкой из алькантары, так и с алюминиевой отделкой.
Microsoft еще не прокомментировала проблему, но пользователям трудно получить замену, поскольку служба поддержки Microsoft классифицирует трещины как физическое повреждение, на которое не распространяется стандартная гарантия. К сожалению, нет способа проверить проблему, если Microsoft не возьмет сломанные ноутбуки и не исследует проблему самостоятельно.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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