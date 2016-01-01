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Microsoft планирует анонсировать Surface Book 3 и Surface Go 2 на Spring Hardware Event

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:08
  • Просмотров: 81


Microsoft планирует провести Spring Hardware Event в ближайшее время. По слухам, компания анонсирует Surface Book 3 и Surface Go 2.

По словам Брэда Симса, Microsoft планирует обновить Surface Book до Intel 10-го поколения и графических процессоров Nvidia серии GTX 16. Microsoft предложит как 13.5-дюймовые, так и 15-дюймовые варианты для Surface Book 3. Компания также выпустит 15-дюймовые модели Surface Book 3 с графическими процессорами Nvidia Quadro. Surface Book 3 также может получить 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Ожидается, что базовая модель Surface Book 3 будет стоить около $1400 (13.5-дюймов).

Переходя к Surface Go 2, Microsoft добавит чип Pentium Gold или Core M, который должен дать значительный прирост производительности Surface Go 2 по сравнению с оригинальным Surface Go. Если говорить про дизайн Surface Go 2, то он может получить незначительное обновление, но не ожидайте серьёзных изменений. Ожидается, что Surface Go будет стоить около $399.

Также Microsoft должна рассказать про Surface Earbuds. Более того, есть небольшая вероятность того, что мы увидим обновление для Surface Headphones, но о них пока нет информации.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
petri.com
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