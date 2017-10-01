Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Book 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:16
- Просмотров: 83
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Book 2.
Surface Book
• Surface DTX – System devices (3.32.139.0) разрешает сценарии отсоединения экрана при использовании светлой темы;
Surface Book 2
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17017.115) улучшает подключение Bluetooth;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17017.115) устраняет проблемы с подключением Wi-Fi и улучшает общую стабильность соединения;
• Surface DTX – System devices (3.32.139.0) разрешает сценарии отсоединения экрана при использовании светлой темы;
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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