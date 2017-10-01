Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Book 2.• Surface DTX – System devices (3.32.139.0) разрешает сценарии отсоединения экрана при использовании светлой темы;• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17017.115) улучшает подключение Bluetooth;• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17017.115) устраняет проблемы с подключением Wi-Fi и улучшает общую стабильность соединения;• Surface DTX – System devices (3.32.139.0) разрешает сценарии отсоединения экрана при использовании светлой темы;