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Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Book 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:16
  • Просмотров: 83


Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book и Surface Book 2.

Surface Book

• Surface DTX – System devices (3.32.139.0) разрешает сценарии отсоединения экрана при использовании светлой темы;

Surface Book 2

• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17017.115) улучшает подключение Bluetooth;
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17017.115) устраняет проблемы с подключением Wi-Fi и улучшает общую стабильность соединения;
• Surface DTX – System devices (3.32.139.0) разрешает сценарии отсоединения экрана при использовании светлой темы;

Илья Источник:
support.microsoft.com
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