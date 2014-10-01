Microsoft выпустит Surface Pro 7 в Индии
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:57
- Просмотров: 147
Компания Microsoft выпустит Surface Pro 7 в Индии.
Портфель Surface Pro 7 доступен для покупки на Amazon и Flipkart.
Из списков видно, что Surface Pro 7 будет доступен в следующих конфигурациях:
• 4 ГБ/128 ГБ – Intel Core i3 10-го поколения;
• 8 ГБ/128 ГБ – Intel Core i5 10-го поколения;
• 8 ГБ/256 ГБ – Intel Core i5 10-го поколения;
• 16 ГБ/256 ГБ – Intel Core i7 10-го поколения;
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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