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Microsoft выпустит Surface Pro 7 в Индии

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:57
  • Просмотров: 147


Компания Microsoft выпустит Surface Pro 7 в Индии.

Портфель Surface Pro 7 доступен для покупки на Amazon и Flipkart.

Из списков видно, что Surface Pro 7 будет доступен в следующих конфигурациях:

• 4 ГБ/128 ГБ – Intel Core i3 10-го поколения;
• 8 ГБ/128 ГБ – Intel Core i5 10-го поколения;
• 8 ГБ/256 ГБ – Intel Core i5 10-го поколения;
• 16 ГБ/256 ГБ – Intel Core i7 10-го поколения;

Илья Источник:
onmsft.com
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