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Surface Duo SDK Preview получил первое обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 22:59
  • Просмотров: 114


Вы можете получить первое обновление для Surface Duo SDK Preview. Вчера Microsoft отправила февральское обновление и анонсировала изменения в блоге разработчика. Обновление посвящено тому, как сообщается размер экрана, обновляется API-интерфейс DisplayMask и изменяется Surface Duo Image Build Flavorна на сборку USER. Microsoft также подробно описывает некоторые скрытые изменения в своем посте.

Эти изменения помогают разработчикам создавать и оптимизировать приложения для работы с двумя экранами. Например, это обновление уменьшает несоответствия в том, как метрики активности, окон и дисплея возвращаются в приложения и игры. Теперь приложения и игры получают соответствующий размер. В частности, одноэкранные приложения будут получать информацию для одного дисплея, а двухэкранные приложения будут получать метрики, связанные как с дисплеями, так и с маской дисплея.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
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