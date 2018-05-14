Новая функция Surface Duo продемонстрирована на видео
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 13:07
- Просмотров: 98
Пользователь под ником «WalkingCat» продемонсрировал новую функцию Surface Duo, которая позволяет пользователям «подсматривать» свои уведомления и время, просто слегка открыв устройство. Пользователь также может увидеть входящий вызов таким образом, а затем полностью открыть устройство, чтобы принять или отклонить его.
February 26, 2020
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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