Новая функция Surface Duo продемонстрирована на видео

Пользователь под ником «WalkingCat» продемонсрировал новую функцию Surface Duo, которая позволяет пользователям «подсматривать» свои уведомления и время, просто слегка открыв устройство. Пользователь также может увидеть входящий вызов таким образом, а затем полностью открыть устройство, чтобы принять или отклонить его.