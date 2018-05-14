Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Новая функция Surface Duo продемонстрирована на видео

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 13:07
  • Просмотров: 98


Пользователь под ником «WalkingCat» продемонсрировал новую функцию Surface Duo, которая позволяет пользователям «подсматривать» свои уведомления и время, просто слегка открыв устройство. Пользователь также может увидеть входящий вызов таким образом, а затем полностью открыть устройство, чтобы принять или отклонить его.

Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
  • 0
Похожие новости
Microsoft Surface Hub 2X отложен и, возможно, отменен (Обновлено)

Microsoft Surface Hub 2X отложен и, возможно, отменен (Обновлено)

Microsoft работает над Surface Headphones в чёрном цвете

Microsoft работает над Surface Headphones в чёрном цвете

В сеть попали новые кодовые имена устройств Surface (Обновлено)

В сеть попали новые кодовые имена устройств Surface (Обновлено)

Последняя информацию по поводу аппаратных разработок компании Microsoft

Последняя информацию по поводу аппаратных разработок компании Microsoft

Microsoft может переименовать технологию быстрого Bluetooth-сопряжения

Microsoft может переименовать технологию быстрого Bluetooth-сопряжения




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 33
Пользователей: 1
Гостей: 32
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Cedrickkeync
+10  
Новостей: 11453
+4  
Комментариев: 39415
+0  
Пользователей: 9982