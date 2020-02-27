Устройства Microsoft Surface страдают от новой проблемы
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:49
- Просмотров: 106
Пользователи Surface Pro 7 и Surface Pro X жалуются на проблему, из-за которой им труднее писать с помощью Surface Pen. Эта проблема широко освещается как на Reddit, так и на форуме Microsoft, но Microsoft еще не признала ее.
Пользователи сообщают о неточном обнаружении Surface Pen, когда ладонь лежит на экране. Если говорить точнее, то уровень чувствительности к нажатию, что ухудшает работу Surface Pen на Surface Pro 7 и Pro X.
Некоторые пользователи утверждают, что получили замену для своих неисправных устройств Surface, но они сталкиваются с той же самой проблемой на новом устройстве.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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