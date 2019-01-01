Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила Surface Laptop 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:29
  • Просмотров: 63


Компания Microsoft обновила Surface Laptop 3.

Surface Laptop 3 с процессором AMD

• Surface UEFI – Firmware (1.2238.140.0) улучшает стабильность системы и срок службы батареи;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 и Surface Pro X

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 и Surface Pro X

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 (Обновлено)

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 (Обновлено)

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2 и Surface Studio 2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2 и Surface Studio 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Go LTE Advanced и Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Go LTE Advanced и Surface Laptop 2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 48
Пользователей: 2
Гостей: 46
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
+5  
Новостей: 11491
+2  
Комментариев: 39418
+0  
Пользователей: 9983