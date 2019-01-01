Microsoft обновила Surface Laptop 3
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 18:29
- Просмотров: 63
Компания Microsoft обновила Surface Laptop 3.
Surface Laptop 3 с процессором AMD
• Surface UEFI – Firmware (1.2238.140.0) улучшает стабильность системы и срок службы батареи;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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