Microsoft может выпустить Surface на базе процессора Ryzen 5 4500U
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:47
- Просмотров: 94
По словам пользователя под ником «_rogame», Microsoft может продолжить выпускать устройства Surface на платформе AMD. Фактически, Microsoft может выпустить новый продукт Surface на базе процессора Ryzen 5 4500U, который основан на архитектуре Renoir.
It's finally here !!!!— _rogame (@_rogame) March 17, 2020
Microsoft laptop with AMD Renoir APU
Ryzen 5 4500U pic.twitter.com/gW5OGdmoIo
Илья Источник:
twitter.com/_rogame
twitter.com/_rogame
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