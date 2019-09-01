Microsoft может выпустить Surface на базе процессора Ryzen 5 4500U

It's finally here !!!!



Microsoft laptop with AMD Renoir APU



Ryzen 5 4500U pic.twitter.com/gW5OGdmoIo — _rogame (@_rogame) March 17, 2020

По словам пользователя под ником «_rogame», Microsoft может продолжить выпускать устройства Surface на платформе AMD. Фактически, Microsoft может выпустить новый продукт Surface на базе процессора Ryzen 5 4500U, который основан на архитектуре Renoir.