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Microsoft может выпустить Surface на базе процессора Ryzen 5 4500U

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:47
  • Просмотров: 94


По словам пользователя под ником «_rogame», Microsoft может продолжить выпускать устройства Surface на платформе AMD. Фактически, Microsoft может выпустить новый продукт Surface на базе процессора Ryzen 5 4500U, который основан на архитектуре Renoir.

Илья Источник:
twitter.com/_rogame
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