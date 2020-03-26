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Surface Laptop с Intel Tiger Lake-U замечен в бенчмарке 3D Mark

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:22
  • Просмотров: 114


В октябре прошлого года Microsoft анонсировала Surface Laptop 3 на базе процессоров Intel и AMD. Похоже, что Microsoft может обновить Laptop 3 в ближайшее время.

Согласно новой утечке бенчмарка 3D Mark, новый ноутбук Surface будет оснащен Intel Tiger Lake. Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake будут основаны на 10-нм архитектуре. Процессор Tiger Lake в Surface Laptop имеет 4 ядра и 8 потоков, а также базовую частоту в 2.7 ГГц, которую можно увеличить до 4.3 ГГц.



Кроме того, устройство будет иметь 8/16 ГБ оперативной памяти и SSD на 256/512 ГБ. Информация о ценах отсутствует, но можно предположить, что цена будет на уровне текущего Laptop 3. Более того, Microsoft работает над Surface Laptop на базе AMD Ryzen 7 4700U и 4800U.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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