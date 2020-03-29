Surface с Intel Ice Lake замечен в бенчмарке UserBenchmark
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:42
- Просмотров: 113
Согласно новому бенчмарку, Microsoft работает над устройством Surface с процессором Intel Ice Lake.
Вот список известных характеристик:
• Процессор Intel Core i5-1035G1 с тактовой частотой 3.7 ГГц;
• 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4;
• Обновление Windows 10 20H1;
• Обычное соотношение сторон (3:2);
• SSD NVMe на 512 ГБ;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 3
Гостей: 47
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync Илья
Пользователей: 3
Гостей: 47
Роботы: Google Yandex
+12Новостей: 11618
+0Комментариев: 39427
+0Пользователей: 9986