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Surface с Intel Ice Lake замечен в бенчмарке UserBenchmark

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:42
  • Просмотров: 113


Согласно новому бенчмарку, Microsoft работает над устройством Surface с процессором Intel Ice Lake.

Вот список известных характеристик:

• Процессор Intel Core i5-1035G1 с тактовой частотой 3.7 ГГц;
• 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4;
• Обновление Windows 10 20H1;
• Обычное соотношение сторон (3:2);
• SSD NVMe на 512 ГБ;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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