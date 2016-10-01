Surface Book 3 с Intel Core i5-1035G1 появился в бенчмарке 3D Mark
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:57
- Просмотров: 112
Ресурс Notebookcheck заметил Surface Book 3 в бенчмарке 3D Mark. Согласно спецификациям, Surface Book 3 будет поставляться с Intel Core i5-1035G1, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Процессор Intel Ice Lake-U имеет 4 ядра и 8 потоков, а также базовую частоту в 1.0 ГГц, которую можно увеличить до 3.6 ГГц. Чип основан на 10-нм архитектуре Intel, поэтому он точно не конкурирует с 7-нм чипсетами AMD Ryzen.
Компания может представить Surface Book 3 на Spring Hardware Event.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
notebookcheck.net
notebookcheck.net
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