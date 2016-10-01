Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Surface Book 3 с Intel Core i5-1035G1 появился в бенчмарке 3D Mark

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:57
  • Просмотров: 112


Ресурс Notebookcheck заметил Surface Book 3 в бенчмарке 3D Mark. Согласно спецификациям, Surface Book 3 будет поставляться с Intel Core i5-1035G1, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Процессор Intel Ice Lake-U имеет 4 ядра и 8 потоков, а также базовую частоту в 1.0 ГГц, которую можно увеличить до 3.6 ГГц. Чип основан на 10-нм архитектуре Intel, поэтому он точно не конкурирует с 7-нм чипсетами AMD Ryzen.



Компания может представить Surface Book 3 на Spring Hardware Event.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
notebookcheck.net
  • 0
Похожие новости
Surface с Intel Ice Lake замечен в бенчмарке UserBenchmark

Surface с Intel Ice Lake замечен в бенчмарке UserBenchmark

Surface Laptop с Intel Tiger Lake-U замечен в бенчмарке 3D Mark

Surface Laptop с Intel Tiger Lake-U замечен в бенчмарке 3D Mark

Microsoft планирует анонсировать Surface Book 3 и Surface Go 2 на Spring Hardware Event

Microsoft планирует анонсировать Surface Book 3 и Surface Go 2 на Spring Hardware Event

Microsoft начала продажи более дешевой модели Surface Book 2

Microsoft начала продажи более дешевой модели Surface Book 2

Microsoft может представить обновлённые версии Surface Book и Surface Pro 4 в этом месяце

Microsoft может представить обновлённые версии Surface Book и Surface Pro 4 в этом месяце




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 2
Гостей: 27
Роботы: Yandex Google
DavidFlozy Cedrickkeync
+1  
Новостей: 11637
+0  
Комментариев: 39428
+0  
Пользователей: 9986