Microsoft отложила релиз Windows 10X и Surface Neo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 17:31
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Мэри Джо Фоли сообщила, что, согласно ее источникам, Microsoft отложила релиз Windows 10X и Surface Neo, а также не будет поставлять Windows 10X другим OEM-производителям в 2020 году. Задержка объясняется последствиями закрытия кампуса Microsoft, а также проблемами в цепочке поставок из-за COVID-19. Однако, по словам Фоли, Surface Duo, который будет работать на Android, а не на любом варианте Windows 10, не откладывается, по крайней мере, пока.
Фоли сообщила, что новым приоритетом Microsoft является получение Windows 10X на устройствах с одним экраном. Брэд Симс также сообщает, что компания планирует выпустить версию 10X в ближайшем будущем, возможно, на Build, которая будет работать на существующих устройствах, но только для целей тестирования.
Хорошая новость заключается в том, что Microsoft, возможно, планирует перенести некоторые из технологических достижений, найденных в Windows 10X, в полную версию Windows 10, например, возможность виртуального запуска устаревших программ.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
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