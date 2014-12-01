Microsoft может выпустить Surface Dock 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:10
- Просмотров: 148
Осенью 2015 года Microsoft выпустила первое поколение Surface Dock. Для тех, кто не знает, Surface Dock – это док-станция для добавления дополнительных портов к устройствам Surface. Тем не менее, Microsoft избегает обновления устройства более четырех лет.
Компания Microsoft может работать над вторым поколением Surface Dock, которое будет предлагать улучшенное подключение по сравнению с оригинальным аппаратным обеспечением. По словам Dr.Windows, новое поколение Surface Dock было обнаружено на бельгийском портале электронной коммерции, где дилер будет продавать устройство за $267.
К сожалению, новинка не содержит большого количества информации по поводу технических характеристик устройства. Однако, по словам Dr. Windows, Microsoft планирует сохранить форм-фактор и дизайн нынешней Surface Dock, одновременно принеся некоторые долгожданные улучшения в плане аксессуаров. Что касается изменений, то два порта Type-C заменят существующие два порта mini DisplayPort на задней панели, хотя два порта USB Type-A, аудиоразъем и порт Ethernet останутся на месте.
Вот макет, сделанный Dr. Windows, показывающий изменения дизайна:
Кроме того, ожидается, что Surface Dock 2 будет обеспечивать около 200 Вт через разъем Microsoft Surface Connector, что в два раза превышает мощность оригинальной Surface Dock. В дополнение к вышеупомянутым изменениям, вы также должны ожидать небольшое, но полезное дополнение, так как второе поколение Surface Dock должно получить более длинный кабель.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
drwindows.de
drwindows.de
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