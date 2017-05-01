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Онлайн-магазины засветили Surface Go 2 Type Cover и Surface Earbuds

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:35
  • Просмотров: 122


Некоторые онлайн-магазины засветили Surface Go 2 Type Cover и Surface Earbuds.

Surface Earbuds могут быть оценены в €101 ($110). Вы можете увидеть скриншот дистрибьютора ниже.



Surface Go 2 Type Cover тоже есть в базе данных дистрибьютора. Она должна стоить около €93 ($101), а доступность будет указана более чем через 15 дней.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thewincentral.com
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