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Surface Go 2 прошел сертификацию FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:15
  • Просмотров: 121


Surface Go 2 прошел сертификацию FCC.



Похоже, что C3K1927 EV2 является вариантом Surface Go 2 LTE с процессором Intel m3-8100Y. Согласно данным бенчмарка, он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ.



Предполагается, что Microsoft представит Surface Go 2 в ближайшее время.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thewincentral.com
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