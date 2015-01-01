Surface Go 2 прошел сертификацию FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:15
- Просмотров: 121
Surface Go 2 прошел сертификацию FCC.
Похоже, что C3K1927 EV2 является вариантом Surface Go 2 LTE с процессором Intel m3-8100Y. Согласно данным бенчмарка, он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ.
Предполагается, что Microsoft представит Surface Go 2 в ближайшее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
thewincentral.com
thewincentral.com
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