Surface Go 2 прошел сертификацию FCC.Похоже, что C3K1927 EV2 является вариантом Surface Go 2 LTE с процессором Intel m3-8100Y. Согласно данным бенчмарка, он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ.Предполагается, что Microsoft представит Surface Go 2 в ближайшее время.Узнать другие подробности можно здесь