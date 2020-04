Онлайн-магазины засветили Surface Go 2 и Surface Book 3

Еще в январе стало известно о том, что Surface Book 3 будет оснащен процессорами Intel 10-го поколения и графическими процессорами NVIDIA. Сегодня различные редакции Surface Book 3 утекли в Интернет от дилеров в Европе. Как и Surface Book текущего поколения, Surface Book 3 будет доступен в 13-дюймовом и 15-дюймовом вариантах. Кроме того, Surface Book 3 будет доступен в двух различных вариантах процессора: Intel Core i5-10210U и Intel Core i7-10510U.Surface Book 2 поддерживает только до 16 ГБ ОЗУ. Основываясь на отзывах клиентов, Microsoft позволит потребителям покупать Surface Book 3 с 32 ГБ ОЗУ. На фронте хранилища нет никаких сюрпризов, потребители смогут выбрать до 1 ТБ SSD NVMe. Цены на линейку Surface Book 3 будут начинаться с €1000, а для топовой модели - до €4000.Самая удивительная часть сегодняшней утечки связана с графическим процессором Surface Book 3. Эта новая утечка утверждает, что Surface Book 3 будет иметь Nvidia Quadro, а не Nvidia GeForce. Это изменение указывает на то, что Microsoft ориентируется на профессионалов в области медиа, а не на геймеров. Флагманский графический процессор NVIDIA Quadro RTX 6000, основанный на архитектуре NVIDIA Turing с 24 ГБ памяти, позволит пользователям работать с самыми большими моделями, проектами, 8K-видеоконтентом, инструментами AI-augmented и рабочими процессами нескольких приложений.Microsoft Surface Go 2 также уже появляется в некоторых магазинах. Таким образом, устройство будет с LTE и без него. Поскольку разрешение составляет 1800x1200 пикселей, а диагональ экрана должна быть около 11 дюймов, практически ничего не должно измениться, когда дело доходит до дисплея Surface Go 2.Вариант с Intel Pentium Gold 4425Y, который предлагает два ядра с частотой 1.7 ГГц, по-видимому, формирует начальный вариант. Таким образом, чип немного быстрее, чем раньше, и объединен с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Если вы хотите LTE, то также можете купить модель Pentium с модемом 4G, а затем, как и раньше, обновиться до 8 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ.Фактическим «обновлением» Surface Go2 с точки зрения аппаратного обеспечения является версия с Intel Core m3-8100Y. Это также двухъядерный энергосберегающий SoC из семейства Intel «Amber Lake», который доступен с 2018 года, имеет базовую частоту в 1.1 Ггц и турбобуст до 3.4 ГГц. Чип устанавливается с 8 ГБ ОЗУ, причем есть SSD на 128 или 256 ГБ. Кроме того, есть вариант с LTE, но он недоступен для более дорогой модели с большим SSD. Цены на Surface Go 2 будут где-то на уровне 500-€1000, в зависимости от модели и интеграции модема LTE.Узнать другие подробности можно здесь