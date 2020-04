Surface Go 2 получит 10.5-дюймовый дисплей и более тонкие рамки

Анонс Surface Go 2 уже не за горами. Хотя официальной информации пока не было, есть сведения, что анонс продукта может пройти в мае. Благодаря утёкшим бенчмаркам, которые были подтверждены через некоторые источники, мы уже знаем все о процессорах, оперативной памяти и вариантах хранилища внутри Surface Go 2. Но как насчет каких-либо внешних аппаратных изменений?По словам источников, знакомых с планами компании Microsoft, Surface Go 2 будет иметь 10.5-дюймовый дисплей без увеличения общего размера устройства. Его внешнее шасси будет идентично оригинальному Surface Go, включая размеры и расположение портов. Это означает, что клавиатуры и аксессуары, разработанные для Surface Go 2018, будут отлично работать и на Surface Go 2.Больший размер дисплея означает, что Microsoft может сделать рамки на передней панели устройства немного тоньше. Источники сообщают, что рамки Surface Go 2 являются улучшением по сравнению с первым Surface Go, но это не является резким уменьшением размера. Например, рамки не такие тонкие, как на Surface Pro X. Ожидается, Ожидайте, будут больше похожи на те, что есть на Surface Laptop 3.Увеличение дисплея до 10.5 дюймов также сделает использование Windows 10 немного менее стесненным, особенно при работе с несколькими окнами приложений одновременно. Также есть небольшое увеличение разрешения до 1920x1280, которое должно сохранять четкость изображения.Ожидается, что начальная модель Surface Go 2 будет стоить $399. Это даст Intel Pentium GOLD 4425Y, в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища. Также должна быть поддержка Wi-Fi 6. Аксессуары, такие как Type Cover и Surface Pen, снова будут продаваться отдельно, как это обычно бывает.Большой новостью этого года является то, что более мощная модель получит процессор Intel Core m3-8100Y. Эта модель будет сопряжена с 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ хранилища и модемом LTE. Ожидается, что эта модель будет стоить где-то $500.