Microsoft обновила Surface Laptop 3 с процессором AMD
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 14:22
- Просмотров: 36
Компания Microsoft обновила Surface Laptop 3 с процессором AMD.
Surface Laptop 3 с процессором AMD
• Qualcomm Atheros QCA61 Wireless Network Adapter – Network adapters (12.0.0.926) улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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