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Microsoft обновила Surface Laptop 3 с процессором AMD

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 14:22
  • Просмотров: 36


Компания Microsoft обновила Surface Laptop 3 с процессором AMD.

Surface Laptop 3 с процессором AMD

• Qualcomm Atheros QCA61 Wireless Network Adapter – Network adapters (12.0.0.926) улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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