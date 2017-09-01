Surface не поддерживают Thunderbolt по соображениям безопасности

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure ???? pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y — WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020

Компания Microsoft заявила, что технология Thunderbolt небезопасна, согласно видео, опубликованному пользователем под ником «WalkingCat».Наряду с Thunderbolt, видео объясняет, почему в Surface нет расширяемой или сменной памяти. Microsoft заявила, что можно заморозить память в жидком азоте и поместить ее в считывающее устройство для доступа к данным, таким как ключи восстановления BitLocker.