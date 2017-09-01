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Surface не поддерживают Thunderbolt по соображениям безопасности

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 02:44
  • Просмотров: 69


Компания Microsoft заявила, что технология Thunderbolt небезопасна, согласно видео, опубликованному пользователем под ником «WalkingCat».



Наряду с Thunderbolt, видео объясняет, почему в Surface нет расширяемой или сменной памяти. Microsoft заявила, что можно заморозить память в жидком азоте и поместить ее в считывающее устройство для доступа к данным, таким как ключи восстановления BitLocker.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
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