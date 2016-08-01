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Всё, что известно про Surface Book 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 13:32
  • Просмотров: 109


Microsoft должна выпустить Surface Book 3 с обновленными процессорами, графикой, оперативной памятью и хранилищем. В последний раз Surface Book обновлялся в 2017 году, поэтому обновление уже давно назрело. Если же говорить про дизайн, то Surface Book 3 должен быть похож на Surface Book 2 и Surface Book 1.

Вполне возможно, что Microsoft обновит трекпады на Surface Book 3. Если же говорить про такие элементы, как рамки и размеры экрана, то они останутся прежними.

Мы знаем, что Surface Book 3 будет оснащен процессорами Intel Core i5 и i7 10-го поколения, но мы не знаем модель. Это будут процессоры Comet Lake-U или Ice Lake-U? Предполагается, что это будут процессоры Ice Lake-U.

Самая серьёзная уверенность есть в графической мощи внутри Surface Book 3. 13.5-дюймовая модель начального уровня будет иметь стандартную встроенную графику, но шаг выше получит NVIDIA GTX 1650 Max-Q. Те, кто рассматривает 15-дюймовый вариант, смогут получить NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q или NVIDIA Quadro в самой топовой модели.

Процессоры GTX должны обеспечивать достаточную графическую мощность для редактирования видео, моделирования трехмерных объектов и многого другого. Ожидается, что NVIDIA Quadro будет доступна только в топовой 15-дюймовой Surface Book. Она обеспечит более высокую производительность при работе с такими вещами, как CGI, создание цифрового контента и файлы CAD. Мы еще не знаем, какая именно карта Quadro будет использоваться. Никто пока не знаем, какая именно карта Quadro будет использоваться.

Если говорить про ОЗУ и хранилище, то более простые конфигурации должны подучить от 8 ГБ ОЗУ до 16 ГБ ОЗУ. Также можно будет выбрать 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ хранилища. Новинкой для Surface Book 3 станет вариант с 32 ГБ ОЗУ и 2 ТБ хранилища. Именно эта модель должна получить NVIDIA Quadro.

Как и все новое оборудование Surface, Surface Book 3 будет поставляться с Windows 10 Home из коробки. Если вам нужна Windows 10 Pro, то вы можете оплатить лицензию Pro после покупки оборудования или купить бизнес-модель, которая поставляется с предустановленной Windows 10 Pro. Также можно ожидать платину в качестве единственного цветового варианта, что означает отсутствие черной модели для тех, кто предпочитает ее.

Начальная конфигурация должна стоить $1.699.99, а топовая - $3.399.99.

Узнать другие подробности можно здесь.





Илья Источник:
windowscentral.com
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